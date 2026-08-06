Путин отметил роль России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших отраслей сотрудничества Москвы и Бишкека.

В текущем году Москва и Бишкек планируют запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке Киргизии, кроме того, идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.

Путин отметил высокий потенциал гуманитарного сотрудничества между Россией и Киргизией.

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших отраслей сотрудничества Москвы и Бишкека, отметив участие России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии.

Путин в четверг обратился к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции.

"Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации", - сказал глава государства в видеообращении к участникам форума.

Президент отметил, что в текущем году Москва и Бишкек планируют запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке Киргизии, кроме того, идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.

Путин отметил высокий потенциал гуманитарного сотрудничества между странами.

"В общем, перед Россией и Киргизией открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. И убежден, что, действуя и далее сообща по-партнерски, российские и киргизские деловые круги и регионы продолжат всемерно способствовать обеспечению экономического роста наших стран и социального благополучия наших граждан", - добавил он, пожелав всем участникам форума плодотворной работы.