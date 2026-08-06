Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 06.08.2026 (обновлено: 09:04 06.08.2026)
Путин отметил роль России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии

Путин назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества Москвы и Бишкека

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших отраслей сотрудничества Москвы и Бишкека.
  • В текущем году Москва и Бишкек планируют запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке Киргизии, кроме того, идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.
  • Путин отметил высокий потенциал гуманитарного сотрудничества между Россией и Киргизией.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших отраслей сотрудничества Москвы и Бишкека, отметив участие России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии.
Путин в четверг обратился к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Власти Киргизии опровергли сообщения об иностранных военных в стране
4 августа, 10:51
"Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации", - сказал глава государства в видеообращении к участникам форума.
Президент отметил, что в текущем году Москва и Бишкек планируют запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке Киргизии, кроме того, идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.
Путин отметил высокий потенциал гуманитарного сотрудничества между странами.
"В общем, перед Россией и Киргизией открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. И убежден, что, действуя и далее сообща по-партнерски, российские и киргизские деловые круги и регионы продолжат всемерно способствовать обеспечению экономического роста наших стран и социального благополучия наших граждан", - добавил он, пожелав всем участникам форума плодотворной работы.
Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран. Российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Россия и Киргизия намерены наращивать партнерство, заявили в МИД
30 июля, 17:48
 
ЭкономикаРоссияКиргизияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала