Россия нарастила импорт американских лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне выросли почти на 20% и достигли максимума с октября прошлого года.
- Наибольшая часть поставок из США в Россию пришлась на вакцины и антибиотики.
- Россия за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США на треть.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года выросли почти на 20% - до максимальных значений с октября 2025 года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Объемы американского экспорта фармпродукции в Россию в этом июне достигли 15,5 миллиона долларов - максимума с октября прошлого года. В месячном выражении экспорт вырос на 19%, а вот в годовом - сократился на 21%.
Наибольшая часть поставок пришлась на вакцины - 9,2 миллиона долларов и антибиотики - 5,9 миллиона. Также Россия покупала материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы - на 505 тысяч долларов.
За первое полугодие американский экспорт фармацевтической продукции в Россию достиг 73,9 миллиона долларов - на 24% меньше, чем за такой же период годом ранее.
Россия, в свою очередь, за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США на треть - до почти 100 тысяч долларов. Хотя в годовом выражении произошел прирост поставок в 1,6 раза.
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