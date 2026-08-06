Россия нарастила импорт американских лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне выросли почти на 20% и достигли максимума с октября прошлого года.

Наибольшая часть поставок из США в Россию пришлась на вакцины и антибиотики.

Россия за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США на треть.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в Россию в июне этого года выросли почти на 20% - до максимальных значений с октября 2025 года, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.

Объемы американского экспорта фармпродукции в Россию в этом июне достигли 15,5 миллиона долларов - максимума с октября прошлого года. В месячном выражении экспорт вырос на 19%, а вот в годовом - сократился на 21%.

Наибольшая часть поставок пришлась на вакцины - 9,2 миллиона долларов и антибиотики - 5,9 миллиона. Также Россия покупала материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы - на 505 тысяч долларов.

За первое полугодие американский экспорт фармацевтической продукции в Россию достиг 73,9 миллиона долларов - на 24% меньше, чем за такой же период годом ранее.