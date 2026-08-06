Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В московских аэропортах «Домодедово» и «Внуково» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Домодедово" и "Внуково", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.