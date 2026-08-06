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В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 06.08.2026
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03:15 06.08.2026
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© Фото : ПАО "Аэропорт Кольцово" & ПАО "МАНН"Международный аэропорт Нижнего Новгорода
Международный аэропорт Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : ПАО "Аэропорт Кольцово" & ПАО "МАНН"
Международный аэропорт Нижнего Новгорода. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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