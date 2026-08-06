В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.