Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Температура до плюс 31 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что ожидается несильный ветер западного направления - 4-9 метров в секунду, а среднесуточная температура будет градуса на четыре выше климатической нормы.