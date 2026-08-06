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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 06.08.2026
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07:18 06.08.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Позднякова: в Москве в четверг ожидается до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в четверг ожидается температура до плюс 31 градуса.
  • Местами возможен кратковременный дождь, ветер будет несильным — 4–9 метров в секунду.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Температура до плюс 31 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"К вечеру (четверга - ред.) у нас может местами собраться кратковременный дождь. Температура воздуха максимальная в Москве - 29-31 (градус - ред.), по области - 26-31 градус. Как я сказала, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что ожидается несильный ветер западного направления - 4-9 метров в секунду, а среднесуточная температура будет градуса на четыре выше климатической нормы.
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