Москвичам рассказали о погоде в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в четверг ожидается температура до плюс 31 градуса.
- Местами возможен кратковременный дождь, ветер будет несильным — 4–9 метров в секунду.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Температура до плюс 31 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"К вечеру (четверга - ред.) у нас может местами собраться кратковременный дождь. Температура воздуха максимальная в Москве - 29-31 (градус - ред.), по области - 26-31 градус. Как я сказала, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что ожидается несильный ветер западного направления - 4-9 метров в секунду, а среднесуточная температура будет градуса на четыре выше климатической нормы.
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