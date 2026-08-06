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ВС России поразили два морских судна в акватории Черного моря - РИА Новости, 06.08.2026
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07:51 06.08.2026 (обновлено: 08:26 06.08.2026)
ВС России поразили два морских судна в акватории Черного моря

МО: ВС России поразили два сухогруза в акватории Черного моря

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России накануне вечером атаковали два судна с военными грузами для ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали два судна с военными грузами для ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны.
"Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами <...> южнее и восточнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку грузов военного назначения", — заявили в ведомстве.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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