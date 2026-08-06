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Модули РОС отделят от МКС после начала процесса затопления станции - РИА Новости, 06.08.2026
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02:46 06.08.2026 (обновлено: 05:27 06.08.2026)
Модули РОС отделят от МКС после начала процесса затопления станции

РИА Новости: модули РОС будут отделены от МКС на высоте 300 километров от Земли

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Модули Российской орбитальной станции будут отделены от Международной космической станции после начала процесса ее затопления, когда высота орбиты МКС составит примерно 300 километров.
  • Сведение МКС с орбиты планируется не ранее 2028 года и будет длительным процессом, а момент отстыковки модулей РОС определяется в зависимости от высоты орбиты МКС.
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Модули Российской орбитальной станции будут отделены от Международной космической станции после начала процесса ее затопления, когда высота орбиты станции будет составлять примерно 300 километров, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
Он рассказал, что сведение МКС с орбиты, начало которого планируется не ранее 2028 года, будет длительным процессом. При этом момент отстыковки модулей РОС не привязан к конкретной дате, а планируется в зависимости от высоты орбиты МКС.
"На текущий момент отстыковка предусматривается примерно на высоте 300 километров и будет определена … дополнением к эскизному проекту космического комплекса РОС", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что строительство РОС в составе МКС начнется в 2028 году. Сначала к ней пристыкуют универсальный узловой модуль, а затем научно-энергетический. Они будут отделены от МКС вместе с модулем "Наука", который находится в составе МКС с 2021 года. Полная конфигурация РОС, в которую также войдут базовый модуль и два целевых, будет собрана в 2034 году.
Сейчас высота орбиты МКС составляет чуть более 400 километров.
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