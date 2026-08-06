Отец Маска восхитился улыбчивостью россиян

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск признался РИА Новости, что восхищается российскими гражданами, их улыбчивостью и гостеприимством.

Южноафриканский предприниматель подчеркнул, что в россиянах "нет злости и они очень любознательны".