Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Маск восхищается улыбчивостью и гостеприимством российских граждан.
- По словам Маска, россияне очень любознательны и в них нет злости.
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск признался РИА Новости, что восхищается российскими гражданами, их улыбчивостью и гостеприимством.
Южноафриканский предприниматель подчеркнул, что в россиянах "нет злости и они очень любознательны".
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