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Отец Маска восхитился улыбчивостью россиян - РИА Новости, 06.08.2026
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02:31 06.08.2026 (обновлено: 02:42 06.08.2026)
Отец Маска восхитился улыбчивостью россиян

Эррол Маск заявил, что восхищается улыбчивостью россиян

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Эррол Маск
 Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эррол Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск восхищается улыбчивостью и гостеприимством российских граждан.
  • По словам Маска, россияне очень любознательны и в них нет злости.
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск признался РИА Новости, что восхищается российскими гражданами, их улыбчивостью и гостеприимством.
"Каждый, кого вы встречаете (в России - ред.), полон улыбок… Все хотят узнать о вас все, хотят что-то вам дать, хотят вас накормить, показать свои вещи", - рассказал Маск.
Южноафриканский предприниматель подчеркнул, что в россиянах "нет злости и они очень любознательны".
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