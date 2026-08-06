Китайцы похоронили американскую мечту

Что убедительнее: статистика (когда за цифрами стоят большие массы народа) или живая история двух десятков людей, некогда учившихся вместе? Один из публицистов Гонконга выбрал второй путь и описал эпизод , в котором сам участвовал на днях.

История такая: четверть века назад была очередная элитная группа студентов лучших университетов Китая — Цинхуа (Пекин), Фудань (Шанхай) и так далее. И не всяких студентов, а в области физики, химии, инженерного и прочего негуманитарного дела. Элитная, потому что они были лучшими и потому, что получили приглашения из США продолжить обучение в Америке. Конечно, они туда поехали — за американской-то мечтой в начале 2000-х (ну не был тогда Китай глобальной сверхдержавой, мягко говоря).

Связь с родиной многие из них не теряли. И вот на днях проходила в Пекине девятая конференция дружбы с соотечественниками (коих, кстати, у Китая по миру около 60 миллионов). Группу вот тех уехавших, а сегодня прибывших в Пекин вызванивают на встречу с банкетом оставшиеся — их бывшие соученики из тех же университетов. Это не мероприятие конференции, ничего официального, просто посидеть — посмотреть друг на друга. И у уехавших отвисает челюсть: одни местные китайцы без особого напряжения устраивают американских собратьев в многозвездочные отели за свой счет, другие присылают за ними премиальные автомобили с шоферами. Плюс разговоры на тему "как живешь, работаешь": зарплаты, штат помощников и прочее у большинства оставшихся оказались куда серьезнее, чем у отъезжантов.

И ведь последние, что важно, — олицетворение "американской мечты". У них все получилось. Стали в США профессорами или работают на важных позициях в корпорациях из верхних 500 по всяким рейтингам, дети учатся в элитных школах и университетах.

При этом уехали ведь реально самые лучшие (американцы их очень грамотно отбирали), а остались… ну чуть менее гениальные. И тем не менее вот такой итог: эти оставшиеся не просто живут лучше — они сделали сверхдержаву.

Это не такая уж и личная история. Это история про крушение иллюзий не нескольких китайцев, а целой империи. Напомним: десятки лет велась политика вытягивания из Китая (и всего мира) лучших из лучших ("утечка мозгов") при святом убеждении, что они не просто будут создавать всяческую мощь Америки и прочего "свободного мира" — они станут настоящими патриотами США. И каждый такой выманенный юный гений считался успехом, ценным приобретением Америки. А сейчас картина сильно изменилась. И не только группа бывших лучших студентов Китая задумалась, а правильный ли они сделали выбор. Задумались и другие люди.

Вот вам — уже из пекинских СМИ — немного упомянутой статистики и прилагаемых к ней новых политических определений. Есть только что выпущенный доклад американского Центра изучения иммиграции, сообщающий, что за первые полгода 2025-го Госдепартамент выдал заметно меньше виз студентам из Китая и Индии, чем в предыдущие годы. И в документе говорится, что тут "громадный выигрыш для студентов из США и для национальной безопасности". В том числе потому, что каждый приезжающий китайский студент теперь считается не приобретением сверхдержавы и будущим лояльным ее гражданином, а потенциальным шпионом Пекина. Да еще и шпионом по части главного — технологий.

Приехали. Конец эпохи. И не имеет значения, что обучение студентов из-за рубежа дает американской экономике 55 миллиардов долларов в год и создает 400 тысяч рабочих мест (да, это еще и бизнес, а не только политическая стратегия). И неважно, что прошлогоднее сокращение набора иностранных студентов уже привело к потере 1,1 миллиарда и утрате 23 тысяч рабочих мест. Эпоха новая, и то, что раньше считалось выигрышем, теперь угроза.

Эта паника со сворачиванием "утечки мозгов" — она рациональна или скорее похожа на истерическую реакцию на смену времен? Здесь мы возвращаемся к нашему гонконгскому публицисту, который явно участвовал во встрече соучеников, он один из них. И теперь излагает то, что один такой "новый американец" ему рассказал.

Речь опять же о живом олицетворении американской мечты — профессор Рочестерского университета, владелец отличного дома и яхты, американский патриот. Или был им, потому что сейчас он говорит: да она свихнулась, эта Америка. В классе, где учатся мои дети, сидят также отпрыски "настоящих" американцев, и они еле знают таблицу умножения. А тут власти устраивают охоту за китайскими ведьмами на каждом углу.

Начинается с чудовищной процедуры допроса тех студентов из Китая, которые все-таки приезжают учиться. Продолжается допросом уже вот таких, как профессор, людей — давно состоявшихся и на серьезной работе: вот вы только что ездили в Китай? Где выступали, о чем говорили? О каких разработках вас коллеги расспрашивали и что предлагали?

А тут еще такая не сильно известная тема: не все увезенные в Америку гении становятся профессорами и видными исследователями. У кого-то получается похуже. И вот тут наш профессор из Рочестера просто звереет: такие не очень успешные — страшнее всего. Они вдруг становятся самыми горячими поборниками лозунга "Сделаем Америку снова великой", задыхаются от ненависти к Компартии и лично Си Цзиньпину, как будто те ответственны за их неудачу на земле Соединенных Штатов. И жизнь благополучного американского китайца такие собратья сильно осложняют. Ну или просто раздражают.

А тут еще идиотские войны на Ближнем Востоке или тот факт, что всем уже ясно: никакое столкновение с Китаем вокруг Тайваня или где угодно еще Америка не выиграет. Плюс многое-многое другое.