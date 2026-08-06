Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что киевский режим готов осуществлять теракты, чтобы представить их Западу как «успехи» и получить новое финансирование.
- По словам дипломата, на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий Киев все активнее прибегает к терактам против мирного населения России.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киевский режим готов осуществить любые теракты, чтобы представить их Западу как "успехи" и получить новое финансирование, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"(В Киеве - ред.) не чураются ничем во имя демонстрации "успехов" своим западным кураторам в погоне за новыми партиями вооружений и финансовыми вливаниями за счет личных средств западных же налогоплательщиков", - сказал дипломат.