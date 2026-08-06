Рейтинг@Mail.ru
Киев готов на любые теракты ради финансирования, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 06.08.2026
Киев готов на любые теракты ради финансирования, заявили в МИД

Любинский: Киев готов на любым терактам, чтобы показать Западу "успехи"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что киевский режим готов осуществлять теракты, чтобы представить их Западу как «успехи» и получить новое финансирование.
  • По словам дипломата, на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий Киев все активнее прибегает к терактам против мирного населения России.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киевский режим готов осуществить любые теракты, чтобы представить их Западу как "успехи" и получить новое финансирование, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Он отметил, что на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий Киев все активнее прибегает к терактам против мирного населения России.
"(В Киеве - ред.) не чураются ничем во имя демонстрации "успехов" своим западным кураторам в погоне за новыми партиями вооружений и финансовыми вливаниями за счет личных средств западных же налогоплательщиков", - сказал дипломат.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Киев все больше прибегает к терактам на фоне провалов ВСУ, заявили в МИД
Вчера, 20:46
 
В миреРоссияКиевДмитрий ЛюбинскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала