Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что Киев использует методы террористов, подобные ИГИЛ* или "Аль-Каиде"*.
- Россия будет прилагать больше усилий для доведения до мирового сообщества свидетельств о терроре Киева.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев, не гнушаясь, использует самые извращенные методы террористов, подобно ИГИЛ* или "Аль-Каиде"*, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.
"Приоритетное внимание МИД России с фактами в руках уделяет вскрытию и разоблачению террористической сущности киевского режима, не гнушающегося самыми извращенными методами террористов и экстремистов в духе активности ИГИЛ* или "Аль-Каиды*", - сказал он агентству.
Россия будет прилагать все больше усилий к доведению до мирового сообщества свидетельств террора Киева, добавил дипломат.
*запрещенные в России террористические организации.
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16 февраля, 03:28