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Карлсон представил "манифест" для разочаровавшихся республиканцев - РИА Новости, 06.08.2026
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05:26 06.08.2026
Карлсон представил "манифест" для разочаровавшихся республиканцев

Такер Карлсон предложил альтернативную программу для сторонников MAGA

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Такер Карлсон предложил альтернативную программу для разочаровавшихся сторонников движения MAGA.
  • Журналист описал идеальную Америку в десяти пунктах, среди которых — справедливость, суверенитет, производительность, красота, здоровье, честность, оптимистичность, мудрость, достоинство и объединение.
  • Карлсон предлагает применять одинаковые законы к политическим руководителям и рядовым гражданам, снизить иностранное и корпоративное влияние на власть, восстановить промышленность и сельское хозяйство, а также принять другие меры.
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, намеревавшийся поучаствовать в создании новой политической партии в США, предложил альтернативную программу для разочаровавшихся сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой").
"Мы посчитали полезным просто изложить цели того, что будет дальше. Это найдет самые разные формы выражения, и, будем надеяться, это будет лучше, чем то, что есть у нас сейчас", – заявил журналист во время прямого эфира.
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Карлсон описал идеальную Америку в следующих 10 пунктах: справедливая, суверенная, производительная, красивая, здоровая, честная, оптимистичная, мудрая, достойная и объединенная.
Журналист предлагает применять одни и те же законы к политическим руководителям и рядовым гражданам, а также снизить иностранное и корпоративное влияние на власть. Он призывает восстановить промышленность и сельское хозяйство, облагородить города, продвигать здоровое питание и образ жизни.
Кроме того, Карлсон предлагает наказывать лживых государственных чиновников, рассекретить больше документов, поощрять браки и рождение детей, а также обучать практическим навыкам. Он выступает за прекращение поддержки союзников, обвиняемых в зверствах, приостановку иммиграции до тех пор, пока не прояснится влияние искусственного интеллекта на рабочие места, отмену пособий для нелегальных иммигрантов и признание английского единственным языком федеральных документов.
Месяц назад Карлсон заявлял о намерении "помочь создать третью партию". В эти выходные он собрал у себя дома несогласных с президентом США Дональдом Трампом сторонников MAGA, которые прямо призвали его выдвигаться в президенты в 2028 году, сообщил портал Axios.
Журналист был ярым сторонником движения MAGA, но в июне он признался, что больше не станет поддерживать республиканскую партию. По мнению журналиста, республиканцы "предали" американцев, начав войну против Ирана, и поставили интересы Израиля выше интересов собственных граждан.
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