ПВО сбила 17 БПЛА в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА в Калужской области и на окраине Калуги.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА в Калужской области и на окраине Калуги, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что на местах работают оперативные группы.