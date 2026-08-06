ПВО сбила 17 БПЛА в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА в Калужской области и на окраине Калуги.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА в Калужской области и на окраине Калуги, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на местах работают оперативные группы.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.