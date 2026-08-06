Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве.. Архивное фото

Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве.

Краткий пересказ от РИА ИИ Генконсульство Испании в Москве сообщило, что процесс оформления шенгенской визы может занимать до 45 дней.

Из-за продолжительного срока рассмотрения заявлений гражданам России рекомендуется подавать документы на визу заблаговременно.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российским гражданам следует заранее подавать документы на шенгенскую визу в Испанию в связи с продолжительным сроком рассмотрения заявлений, сообщило РИА Новости генконсульство Испании в Москве.

“Процесс оформления визы может занимать до 45 дней. В связи с этим консульство всегда рекомендует подавать документы заблаговременно, с учетом планируемой даты поездки”, - говорится в сообщении консульства.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об увеличении срока рассмотрения испанским визовым центром заявлений на шенгенскую визу в связи с большим количеством заявок.

В начале мая издание Euractiv писало, что страны ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, это число также стало рекордным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.