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Генконсульство Испании призвало россиян заранее подавать документы на визу - РИА Новости, 06.08.2026
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07:15 06.08.2026
Генконсульство Испании призвало россиян заранее подавать документы на визу

Генконсульство Испании посоветовало россиянам заранее подавать документы на визу

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве.
Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсульство Испании в Москве сообщило, что процесс оформления шенгенской визы может занимать до 45 дней.
  • Из-за продолжительного срока рассмотрения заявлений гражданам России рекомендуется подавать документы на визу заблаговременно.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российским гражданам следует заранее подавать документы на шенгенскую визу в Испанию в связи с продолжительным сроком рассмотрения заявлений, сообщило РИА Новости генконсульство Испании в Москве.
“Процесс оформления визы может занимать до 45 дней. В связи с этим консульство всегда рекомендует подавать документы заблаговременно, с учетом планируемой даты поездки”, - говорится в сообщении консульства.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об увеличении срока рассмотрения испанским визовым центром заявлений на шенгенскую визу в связи с большим количеством заявок.
В начале мая издание Euractiv писало, что страны ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, это число также стало рекордным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
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