Иран может атаковать энергосистемы стран Персидского залива, пишут СМИ

Согласно утверждениям высокопоставленного дипломата, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи якобы призвал союзников Вашингтона в Персидском заливе использовать свое влияние на президента США Дональда Трампа, чтобы отговорить его от возобновления ударов. По словам этого источника, Аракчи неоднократно подчеркнул, что Иран готов к ответным мерам, но считает поиск дипломатического решения лучшим способом избежать более широкой эскалации в регионе.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.