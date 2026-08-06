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Иран может атаковать энергосистемы стран Персидского залива, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2026
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00:54 06.08.2026
Иран может атаковать энергосистемы стран Персидского залива, пишут СМИ

Reuters: Иран предупредил страны Персидского залива о возможных ударах

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран предупредил государства Персидского залива о возможном нанесении ударов по их энергетической инфраструктуре в случае американской агрессии против Тегерана.
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал союзников Вашингтона в Персидском заливе использовать свое влияние на президента США Дональда Трампа, чтобы отговорить его от возобновления ударов.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, которая предусматривает возобновление переговоров о будущем иранских запасов урана и открытие Ормузского пролива.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Иран предупредил государства Персидского залива о возможном нанесении ударов по их энергетической инфраструктуре в случае американской агрессии против Тегерана, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники из региона.
"Иранское предупреждение было недвусмысленным: если США нанесет удар по инфраструктуре Ирана, он ответит ударами по энергетическим объектам Персидского залива и другим региональным целям", - приводит агентство слова одного из своих собеседников.
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Согласно утверждениям высокопоставленного дипломата, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи якобы призвал союзников Вашингтона в Персидском заливе использовать свое влияние на президента США Дональда Трампа, чтобы отговорить его от возобновления ударов. По словам этого источника, Аракчи неоднократно подчеркнул, что Иран готов к ответным мерам, но считает поиск дипломатического решения лучшим способом избежать более широкой эскалации в регионе.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
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