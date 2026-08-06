В России ликвидировали ИП Земфиры*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России.
- Соответствующее заявление было подано 27 июля и удовлетворено с датой прекращения деятельности 3 августа 2026 года.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Земфира Рамазанова* зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2003 году.
Согласно документам, 27 июля в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП, которое было удовлетворено. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года.
По данным Shot, Земфира* не так давно продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после ее отъезда.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента