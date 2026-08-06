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В России ликвидировали ИП Земфиры* - РИА Новости, 06.08.2026
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00:51 06.08.2026 (обновлено: 06:13 06.08.2026)
В России ликвидировали ИП Земфиры*

РИА Новости: ФНС ликвидировала ИП певицы Земфиры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Земфира*
Певица Земфира* - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певица Земфира*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России.
  • Соответствующее заявление было подано 27 июля и удовлетворено с датой прекращения деятельности 3 августа 2026 года.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Земфира Рамазанова* зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2003 году.
Согласно документам, 27 июля в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП, которое было удовлетворено. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года.
Минюст России включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В июне 2025 года министерство сообщало, что певица проживает за пределами России.
По данным Shot, Земфира* не так давно продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после ее отъезда.
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