В России ликвидировали ИП Земфиры*

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России.

Соответствующее заявление было подано 27 июля и удовлетворено с датой прекращения деятельности 3 августа 2026 года.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Земфира Рамазанова* зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2003 году.

Согласно документам, 27 июля в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП, которое было удовлетворено. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года.

Минюст России включил Земфиру * в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В июне 2025 года министерство сообщало, что певица проживает за пределами России.

По данным Shot, Земфира* не так давно продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после ее отъезда.