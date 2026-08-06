В Госдуме рассказали, как будут рассчитывать больничный самозанятым

Краткий пересказ от РИА ИИ Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные.

При расчете суммы выплаты по больничному у самозанятых будет учитываться общий страховой стаж, включающий периоды официального трудоустройства, службу в армии, уход за ребенком до полутора лет, за инвалидом или пожилым человеком.

Размер ежемесячного платежа и, соответственно, выплаты по больничному самозанятый выбирает сам: 1344 рубля или 1920 рублей, что влияет на размер страхового покрытия — 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей в месяц соответственно.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При расчете выплаты по больничному самозанятым будут учитывать не только периоды официального трудоустройства, но и службу в армии, уход за ребенком до полутора лет, а также уход за инвалидом или пожилым человеком, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Самозанятые в России , которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные. Депутат отметила, что в августе такие выплаты смогут получить те, кто с февраля начал уплачивать взносы в Соцфонд.

"Для расчета суммы выплаты по больничному учтут общий страховой стаж – периоды официального трудоустройства, службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, за инвалидом или пожилым человеком", - сказала Стенякина

По ее словам, при общем стаже до пяти лет такой работник на больничном получит 60% от суммы внесенных взносов, при стаже от пяти до восьми лет - 80%. После восьми лет трудовой и социально значимой деятельности выплачивается 100% страховой суммы в случае больничного.

Стенякина уточнила, что сумму ежемесячного платежа - 1344 рубля или 1920 рублей - самозанятый выбирает сам, и от этого зависит размер страхового покрытия на случай болезни: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей в месяц соответственно.

Депутат привела пример: если самозанятый выбрал вариант с уплатой добровольного ежемесячного взноса в размере 1920 рублей, то за полный месяц больничного в августе он может рассчитывать на выплату от 21 тысячи до 35 тысяч рублей в зависимости от общего страхового стажа.