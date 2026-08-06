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В Госдуме рассказали, как будут рассчитывать больничный самозанятым - РИА Новости, 06.08.2026
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05:49 06.08.2026
В Госдуме рассказали, как будут рассчитывать больничный самозанятым

Стенякина: для больничного самозанятым будут учитывать службу в армии

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные.
  • При расчете суммы выплаты по больничному у самозанятых будет учитываться общий страховой стаж, включающий периоды официального трудоустройства, службу в армии, уход за ребенком до полутора лет, за инвалидом или пожилым человеком.
  • Размер ежемесячного платежа и, соответственно, выплаты по больничному самозанятый выбирает сам: 1344 рубля или 1920 рублей, что влияет на размер страхового покрытия — 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей в месяц соответственно.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При расчете выплаты по больничному самозанятым будут учитывать не только периоды официального трудоустройства, но и службу в армии, уход за ребенком до полутора лет, а также уход за инвалидом или пожилым человеком, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные. Депутат отметила, что в августе такие выплаты смогут получить те, кто с февраля начал уплачивать взносы в Соцфонд.
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"Для расчета суммы выплаты по больничному учтут общий страховой стаж – периоды официального трудоустройства, службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, за инвалидом или пожилым человеком", - сказала Стенякина.
По ее словам, при общем стаже до пяти лет такой работник на больничном получит 60% от суммы внесенных взносов, при стаже от пяти до восьми лет - 80%. После восьми лет трудовой и социально значимой деятельности выплачивается 100% страховой суммы в случае больничного.
Стенякина уточнила, что сумму ежемесячного платежа - 1344 рубля или 1920 рублей - самозанятый выбирает сам, и от этого зависит размер страхового покрытия на случай болезни: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей в месяц соответственно.
Депутат привела пример: если самозанятый выбрал вариант с уплатой добровольного ежемесячного взноса в размере 1920 рублей, то за полный месяц больничного в августе он может рассчитывать на выплату от 21 тысячи до 35 тысяч рублей в зависимости от общего страхового стажа.
"Для участника эксперимента, который платит 1344 рублей в месяц, больничный за весь август будет оплачен в размере от 14,7 тысяч рублей до 24,5 тысяч рублей – также в зависимости от общего стажа гражданина", - рассказала Стенякина.
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