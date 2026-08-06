Краткий пересказ от РИА ИИ Дети семей, переехавших в другой район или город, могут быть зачислены в детский сад без регистрации по новому месту жительства при наличии свободных мест.

Порядок приема в детский сад регулируется локальными актами, и при наличии свободных мест в сад обязаны принять любого ребенка соответствующего возраста.

Депутат рекомендует подавать заявление сразу в несколько детских садов, чтобы увеличить шансы на зачисление.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Семьи с детьми, переехавшие в другой район или город, вправе рассчитывать на зачисление ребенка в детский сад без регистрации по новому месту жительства, если в выбранном учреждении есть свободные места, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Ко мне на приемы приходят родители, которые переехали в другой район или город и уверены, что их ребенка не возьмут в сад без местной прописки. Это не так. Закон гарантирует право на получение дошкольного образования независимо от места жительства", - сказал Свищев

Парламентарий уточнил, что порядок приема в детский сад регулируется локальными актами, и хотя преимущество отдается детям, проживающим на закрепленной территории, при наличии свободных мест в сад обязаны принять любого ребенка, достигшего соответствующего возраста.

По его словам, если семья переехала в другой город и временно не имеет регистрации, это не лишает ребенка права на место в саду. Он отметил, что главное - подать заявление и встать в очередь.