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В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации - РИА Новости, 06.08.2026
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03:19 06.08.2026
В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации

Свищев: ребенка могут зачислить в детский сад без регистрации

© Fotolia / skampixel Детский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Fotolia / skampixel
Детский сад. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети семей, переехавших в другой район или город, могут быть зачислены в детский сад без регистрации по новому месту жительства при наличии свободных мест.
  • Порядок приема в детский сад регулируется локальными актами, и при наличии свободных мест в сад обязаны принять любого ребенка соответствующего возраста.
  • Депутат рекомендует подавать заявление сразу в несколько детских садов, чтобы увеличить шансы на зачисление.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Семьи с детьми, переехавшие в другой район или город, вправе рассчитывать на зачисление ребенка в детский сад без регистрации по новому месту жительства, если в выбранном учреждении есть свободные места, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Ко мне на приемы приходят родители, которые переехали в другой район или город и уверены, что их ребенка не возьмут в сад без местной прописки. Это не так. Закон гарантирует право на получение дошкольного образования независимо от места жительства", - сказал Свищев.
Парламентарий уточнил, что порядок приема в детский сад регулируется локальными актами, и хотя преимущество отдается детям, проживающим на закрепленной территории, при наличии свободных мест в сад обязаны принять любого ребенка, достигшего соответствующего возраста.
По его словам, если семья переехала в другой город и временно не имеет регистрации, это не лишает ребенка права на место в саду. Он отметил, что главное - подать заявление и встать в очередь.
"Советую подавать заявление сразу в несколько учреждений, в том числе в те, что не по прописке. Если мест нет, хотя бы будет шанс попасть в резерв. А если есть, вас обязаны принять. И не бойтесь отстаивать свои права, закон на вашей стороне", - заключил депутат.
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