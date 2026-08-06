Ажиотаж вокруг ИИ опасен для развития человека, считает Фурсенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента России Андрей Фурсенко считает, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта опасен.

По мнению Фурсенко, люди могут начать надеяться на то, что ИИ решит за них любые проблемы, и перестанут прикладывать личные усилия.

Фурсенко отметил, что сейчас многие технологии, имеющие отношение к жизни людей, называют искусственным интеллектом, хотя это может быть опасно для образования и развития человека.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта опасен потому, что люди будут надеяться на то, что ИИ решит за них любую проблему и потому не станут прикладывать усилия, способствующие их развитию как личностей, считает помощник президента России Андрей Фурсенко.

"Я не большой поклонник искусственного интеллекта, отчасти потому, что считаю, что наша жизнь гораздо шире, чем сколь угодно изощренная цифровая модель... на сегодняшний день вокруг ИИ очень много ажиотажа - того, что называется хайпом", - сказал Фурсенко в интервью РИА Новости.

По его словам, зачастую искусственным интеллектом желают назвать технологии, имеющие хоть какое-то отношение к жизни людей.