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Ажиотаж вокруг ИИ опасен для развития человека, считает Фурсенко - РИА Новости, 06.08.2026
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08:34 06.08.2026
Ажиотаж вокруг ИИ опасен для развития человека, считает Фурсенко

Фурсенко: ажиотаж вокруг ИИ опасен для развития человека

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко
Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Андрей Фурсенко считает, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта опасен.
  • По мнению Фурсенко, люди могут начать надеяться на то, что ИИ решит за них любые проблемы, и перестанут прикладывать личные усилия.
  • Фурсенко отметил, что сейчас многие технологии, имеющие отношение к жизни людей, называют искусственным интеллектом, хотя это может быть опасно для образования и развития человека.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта опасен потому, что люди будут надеяться на то, что ИИ решит за них любую проблему и потому не станут прикладывать усилия, способствующие их развитию как личностей, считает помощник президента России Андрей Фурсенко.
"Я не большой поклонник искусственного интеллекта, отчасти потому, что считаю, что наша жизнь гораздо шире, чем сколь угодно изощренная цифровая модель... на сегодняшний день вокруг ИИ очень много ажиотажа - того, что называется хайпом", - сказал Фурсенко в интервью РИА Новости.
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По его словам, зачастую искусственным интеллектом желают назвать технологии, имеющие хоть какое-то отношение к жизни людей.
"Но я думаю, что это опасно и с точки зрения образования, с точки зрения развития человека, потому что у людей может возникнуть ощущение, что от очень многих вещей, требующих личных усилий, можно отказаться, потому что за тебя все решит и все сделает искусственный интеллект", - подчеркнул помощник главы государства.
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