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ЕС ограничил предоставление временной защиты украинцам, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2026
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00:30 06.08.2026
ЕС ограничил предоставление временной защиты украинцам, заявили в МИД

Масленников: ЕС ограничил временную защиту украинцам ради ресурса ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ограничивает предоставление временной защиты украинцам, не имеющим освобождения от военной службы.
  • Данное решение направлено на сохранение людского ресурса для ВСУ.
  • По мнению Владислава Масленникова, это является продолжением европейского курса на ведение прокси-войны против России.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Евросоюз ограничивает предоставление временной защиты украинцам, не имеющим освобождения от военной службы, чтобы сохранить для ВСУ людской ресурс, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Он отметил, что украинских военнообязанных в Европе исключили из числа новых заявителей, подпадающих под режим временной защиты, что является продолжением европейского курса на ведение прокси-войны против России "до последнего украинца".
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"Цели подобного шага лежат на поверхности и, по сути, дезавуируют тиражируемые в европейском публичном пространстве нарративы о якобы наметившемся сдвиге на поле боя в пользу Украины", - сказал газете "Известия" Масленников.
По его мнению, в ЕС понимают реальное положение дел и пытаются спасти ВСУ от разгрома.
"Руководство Евросоюза, располагая сведениями о реальном положении дел, всеми силами пытается удержать киевский режим на плаву, а ВСУ - от разгрома. Очевидно, что только поставок западного оружия уже недостаточно, Украине срочно необходим людской ресурс", - добавил он.
Ранее Совет Евросоюза обязал достигших призывного возраста новых украинских просителей временной защиты в странах сообщества, въехавших в ЕС с 31 июля этого года, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Без такого подтверждения защита такой категории граждан Украины более не предоставляется. Решение было опубликовано в официальном журнале 4 августа и применяется задним числом.
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