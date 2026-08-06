Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз ограничивает предоставление временной защиты украинцам, не имеющим освобождения от военной службы.

Данное решение направлено на сохранение людского ресурса для ВСУ.

По мнению Владислава Масленникова, это является продолжением европейского курса на ведение прокси-войны против России.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Евросоюз ограничивает предоставление временной защиты украинцам, не имеющим освобождения от военной службы, чтобы сохранить для ВСУ людской ресурс, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Он отметил, что украинских военнообязанных в Европе исключили из числа новых заявителей, подпадающих под режим временной защиты, что является продолжением европейского курса на ведение прокси-войны против России "до последнего украинца".

"Цели подобного шага лежат на поверхности и, по сути, дезавуируют тиражируемые в европейском публичном пространстве нарративы о якобы наметившемся сдвиге на поле боя в пользу Украины", - сказал газете "Известия" Масленников.

По его мнению, в ЕС понимают реальное положение дел и пытаются спасти ВСУ от разгрома.

"Руководство Евросоюза, располагая сведениями о реальном положении дел, всеми силами пытается удержать киевский режим на плаву, а ВСУ - от разгрома. Очевидно, что только поставок западного оружия уже недостаточно, Украине срочно необходим людской ресурс", - добавил он.