Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как распознать дипфейк - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 06.08.2026
Эксперт рассказала, как распознать дипфейк

Газизова: дипфейк можно распознать по некачественной прорисовке волос

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
Лекция по ИИ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники с помощью ИИ научились клонировать внешность, мимику и голос человека, но дипфейк можно распознать по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики при движении сгенерированных людей.
  • При подозрении на дипфейк стоит обращать внимание на физику вокруг лица: движение волос, серьги, складки одежды, а также на сбои во времени и совпадение изображения с звуком.
  • Для проверки на дипфейк можно попросить собеседника совершить неожиданные действия, например, повернуться в профиль или отойти от камеры.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мошенники с помощью ИИ научились клонировать внешность, мимику и голос человека, однако дипфейк все еще можно распознать по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики при движении сгенерированных людей, рассказала РИА Новости эксперт по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова.
"Мошенники клонируют внешность, мимику и голос родственника или руководителя за минуты. Но физика мягкого тела ИИ пока не подвластна. Генеративная модель пока не умеет считывать биомеханику волос. Она не решает уравнения движения мягкого тела для каждой пряди, а только статистически угадывает следующий кадр", - сообщила она.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
По биорискам и киберугрозам ИИ можно договориться, предположил эксперт
4 августа, 16:13
Так, по словам эксперта, если "волосы двигаются единым куском, будто приклеенным шлемом", то вероятность того, что это дипфейк, возрастает. Кроме того, Газизова рекомендует обращать внимание на физику вокруг лица. Так, при повороте головы волосы запаздывают и продолжают движение, серьги качаются, складки одежды меняются, блики на очках движутся согласованно со светом.
Пользователям стоит внимательно относится и к сбоям во времени. "Замедлите ролик и посмотрите несколько секунд подряд: не плывут ли контур лица, линия волос, зубы, родинки, фон. Особенно показательны повороты в профиль, быстрые движения и моменты, когда лицо перекрывается рукой или предметом", - прокомментировала она.
Эксперт также рекомендует следить за изображением и звуком: губы говорящего должны совпадать с его темпом речи, он должен делать естественные вздохи и паузы. Если у собеседника слишком ровный голос, странная интонация или одинаковый фоновый шум во всех паузах, то это повышает подозрение на наличие генерации.
Помимо этого, Газизова отметила, что при подозрении на разговор с ИИ пользователь может нарушить сценарий живого звонка. "Попросите собеседника повернуться в профиль, провести рукой перед лицом, отойти от камеры или повторить случайную фразу. Неожиданное действие одновременно проверяет лицо, глубину сцены, перекрытия и способность реагировать в реальном времени", - добавила она.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Юрист рассказал, как мошенники используют ИИ на сайтах знакомств
7 июля, 06:37
Однако эксперт предупредила, что ни один признак не дает стопроцентного ответа: реальное видео может выглядеть странно из-за сжатия или плохой связи, а качественный дипфейк - не показать дефектов.
"Дипфейк больше не экзотика из новостей - это рабочий инструмент мошенника, и он уже стучится в ваши видеоконференции... Увидел видео, где тебе говорят перевести деньги или выдать доступ, - посмотри на волосы, серьги и складки одежды. Это как посмотреть по сторонам, прежде чем перейти дорогу", - закончила она.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Юрист рассказала о мошеннических схемах с мнимыми выплатами в России
21 мая, 07:41
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала