Эксперт рассказала, как распознать дипфейк

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники с помощью ИИ научились клонировать внешность, мимику и голос человека, но дипфейк можно распознать по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики при движении сгенерированных людей.

При подозрении на дипфейк стоит обращать внимание на физику вокруг лица: движение волос, серьги, складки одежды, а также на сбои во времени и совпадение изображения с звуком.

Для проверки на дипфейк можно попросить собеседника совершить неожиданные действия, например, повернуться в профиль или отойти от камеры.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мошенники с помощью ИИ научились клонировать внешность, мимику и голос человека, однако дипфейк все еще можно распознать по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики при движении сгенерированных людей, рассказала РИА Новости эксперт по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова.

"Мошенники клонируют внешность, мимику и голос родственника или руководителя за минуты. Но физика мягкого тела ИИ пока не подвластна. Генеративная модель пока не умеет считывать биомеханику волос. Она не решает уравнения движения мягкого тела для каждой пряди, а только статистически угадывает следующий кадр", - сообщила она.

Так, по словам эксперта, если "волосы двигаются единым куском, будто приклеенным шлемом", то вероятность того, что это дипфейк, возрастает. Кроме того, Газизова рекомендует обращать внимание на физику вокруг лица. Так, при повороте головы волосы запаздывают и продолжают движение, серьги качаются, складки одежды меняются, блики на очках движутся согласованно со светом.

Пользователям стоит внимательно относится и к сбоям во времени. "Замедлите ролик и посмотрите несколько секунд подряд: не плывут ли контур лица, линия волос, зубы, родинки, фон. Особенно показательны повороты в профиль, быстрые движения и моменты, когда лицо перекрывается рукой или предметом", - прокомментировала она.

Эксперт также рекомендует следить за изображением и звуком: губы говорящего должны совпадать с его темпом речи, он должен делать естественные вздохи и паузы. Если у собеседника слишком ровный голос, странная интонация или одинаковый фоновый шум во всех паузах, то это повышает подозрение на наличие генерации.

Помимо этого, Газизова отметила, что при подозрении на разговор с ИИ пользователь может нарушить сценарий живого звонка. "Попросите собеседника повернуться в профиль, провести рукой перед лицом, отойти от камеры или повторить случайную фразу. Неожиданное действие одновременно проверяет лицо, глубину сцены, перекрытия и способность реагировать в реальном времени", - добавила она.

Однако эксперт предупредила, что ни один признак не дает стопроцентного ответа: реальное видео может выглядеть странно из-за сжатия или плохой связи, а качественный дипфейк - не показать дефектов.