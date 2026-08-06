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Жительница Константиновки рассказала, как провела 2 месяца в подвале - РИА Новости, 06.08.2026
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05:05 06.08.2026
Жительница Константиновки рассказала, как провела 2 месяца в подвале

РИА Новости: жительница Константиновки провела 2 месяца в подвале из-за БПЛА ВСУ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военнослужащие
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ сожгли дом жительницы Константиновки Лидии Деркач, после чего она два месяца жила в подвале.
  • Бойцы 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады вывели двух мирных жителей из Константиновки и оказали им помощь.
  • Спасенные мирные жители встали в очередь на получение российского паспорта.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дроны ВСУ сожгли дом дотла, поэтому два месяца пришлось жить в подвале, сообщила жительница Константиновки Лидия Деркач на видео, предоставленном Минобороны России.
По данным военного ведомства, бойцы 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск вывели двух мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы, где их разместили, оказали первую медицинскую помощь, а также накормили горячей пищей и напоили чаем.
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"Пятнадцать украинских дронов прилетело в дом и сожгли его дотла. Чудом остались живы, спрятались в подвал, после этого два месяца прожили в нем", - рассказала жительница Константиновки.
Она подчеркнула зверства, которые, по ее свидетельству, творят операторы украинских БПЛА в отношении мирного населения.
"В городе ВСУ просто жгут дома. Один сосед хотел потушить дом, его на кусочки разорвало дроном, а три женщины, стоящие под деревом, тоже погибли. Ничего святого у них нет", - уточнила Деркач.
Жительница Константиновки добавила, что после того, как на нее вышли российские бойцы, они переводили ее из укрытия в укрытие, накормили, напоили кофе, а также предоставили место для ночлега.
По информации военного ведомства, в настоящий момент жизни и здоровью спасенных ничто не угрожает. Также они сразу встали в очередь на получение российского паспорта.
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