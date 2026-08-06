Краткий пересказ от РИА ИИ Дроны ВСУ сожгли дом жительницы Константиновки Лидии Деркач, после чего она два месяца жила в подвале.

Бойцы 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады вывели двух мирных жителей из Константиновки и оказали им помощь.

Спасенные мирные жители встали в очередь на получение российского паспорта.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дроны ВСУ сожгли дом дотла, поэтому два месяца пришлось жить в подвале, сообщила жительница Константиновки Лидия Деркач на видео, предоставленном Минобороны России.

По данным военного ведомства, бойцы 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск вывели двух мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы, где их разместили, оказали первую медицинскую помощь, а также накормили горячей пищей и напоили чаем.

"Пятнадцать украинских дронов прилетело в дом и сожгли его дотла. Чудом остались живы, спрятались в подвал, после этого два месяца прожили в нем", - рассказала жительница Константиновки.

Она подчеркнула зверства, которые, по ее свидетельству, творят операторы украинских БПЛА в отношении мирного населения.

"В городе ВСУ просто жгут дома. Один сосед хотел потушить дом, его на кусочки разорвало дроном, а три женщины, стоящие под деревом, тоже погибли. Ничего святого у них нет", - уточнила Деркач.

Жительница Константиновки добавила, что после того, как на нее вышли российские бойцы, они переводили ее из укрытия в укрытие, накормили, напоили кофе, а также предоставили место для ночлега.