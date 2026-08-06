Моряки с затонувшего после атаки ВСУ теплохода Fesco получат матпомощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Теплоход «Янина», принадлежащий компании Fesco, затонул в Черном море в результате атаки боевых морских дронов ВСУ.
- Все 17 членов экипажа спасены, они находятся в Новороссийске, с ними работают следователи, им оформляют документы.
- Экипаж получит материальную помощь от профсоюза по 100 тысяч рублей, когда начнет возвращаться в Приморье.
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Члены экипажа судна "Янина", затонувшего в Черном море в результате атаки боевых морских дронов ВСУ, получат материальную помощь от профсоюза, когда будут возвращаться в Приморье, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации моряков ПАО "Дальневосточное морское пароходство" РПСМ Валерий Березинский.
По сообщению "Росатома", в ночь на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. Все 17 членов экипажа спасены.
"Сейчас моряки находятся в Новороссийске. С ними работают следователи, им оформляют документы. Когда этот процесс завершат, и они отправятся домой, мы начнем переводить им деньги (по 100 тысяч рублей – ред.)", - сказал собеседник.
Он отметил, что пока неизвестно, сколько времени займет процесс оформления документов.
По информации Российского профсоюза моряков, члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Материальная помощь им будет оказана в рамках коллективного договора между FESCO и первичной профсоюзной организацией моряков ПАО "ДВМП" РПСМ.