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Моряки с затонувшего после атаки ВСУ теплохода Fesco получат матпомощь - РИА Новости, 06.08.2026
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07:01 06.08.2026
Моряки с затонувшего после атаки ВСУ теплохода Fesco получат матпомощь

Березинский: экипаж затонувшего в Черном море теплохода получит матпомощь

© Фото : FESCOКонтейнеровоз "Янина" компании FESCO
Контейнеровоз Янина компании FESCO - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : FESCO
Контейнеровоз "Янина" компании FESCO. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теплоход «Янина», принадлежащий компании Fesco, затонул в Черном море в результате атаки боевых морских дронов ВСУ.
  • Все 17 членов экипажа спасены, они находятся в Новороссийске, с ними работают следователи, им оформляют документы.
  • Экипаж получит материальную помощь от профсоюза по 100 тысяч рублей, когда начнет возвращаться в Приморье.
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Члены экипажа судна "Янина", затонувшего в Черном море в результате атаки боевых морских дронов ВСУ, получат материальную помощь от профсоюза, когда будут возвращаться в Приморье, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации моряков ПАО "Дальневосточное морское пароходство" РПСМ Валерий Березинский.
По сообщению "Росатома", в ночь на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. Все 17 членов экипажа спасены.
"Сейчас моряки находятся в Новороссийске. С ними работают следователи, им оформляют документы. Когда этот процесс завершат, и они отправятся домой, мы начнем переводить им деньги (по 100 тысяч рублей – ред.)", - сказал собеседник.
Он отметил, что пока неизвестно, сколько времени займет процесс оформления документов.
По информации Российского профсоюза моряков, члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Материальная помощь им будет оказана в рамках коллективного договора между FESCO и первичной профсоюзной организацией моряков ПАО "ДВМП" РПСМ.
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