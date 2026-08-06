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В Приморье создают отряд для защиты объектов инфраструктуры от атак БПЛА - РИА Новости, 06.08.2026
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00:07 06.08.2026
В Приморье создают отряд для защиты объектов инфраструктуры от атак БПЛА

В Приморье создают отряд для защиты объектов инфраструктуры от атак дронов

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье создают территориальный отряд боевого армейского резерва страны (БАРС) для защиты объектов критической инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов.
  • В первую очередь планируется защитить предприятия топливно-энергетического комплекса и крупные промышленные предприятия региона.
  • Резервисты будут работать на территории края, контракт заключается на три года с теми, кто пребывает в запасе и подходит по здоровью и морально-психологическому состоянию.
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Территориальный отряд боевого армейского резерва страны (БАРС) создают в Приморье для защиты объектов критической инфраструктуры края от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщает правительство региона.
"В настоящее время уже формируется наш территориальный отряд БАРС – боевой армейский резерв страны... для защиты объектов критической инфраструктуры Приморского края от средств воздушного нападения – беспилотных летательных аппаратов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Андрея Жаркина, который курирует вопросы, связанные с проведением СВО.
По его словам, в первую очередь, будут защищены предприятия топливно-энергетического комплекса и крупные промышленные предприятия региона.
Отмечается, что резервисты будут работать на территории края, в зону СВО не направляются. Контракт заключается на три года с желающими, которые пребывают в запасе и подходят по здоровью и морально-психологическому состоянию. Приоритет в отборе отдадут работникам предприятий критической инфраструктуры, ветеранам боевых действий и прошедшим военную службу.
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