В Приморье создают отряд для защиты объектов инфраструктуры от атак БПЛА

По его словам, в первую очередь, будут защищены предприятия топливно-энергетического комплекса и крупные промышленные предприятия региона.

Отмечается, что резервисты будут работать на территории края, в зону СВО не направляются. Контракт заключается на три года с желающими, которые пребывают в запасе и подходят по здоровью и морально-психологическому состоянию. Приоритет в отборе отдадут работникам предприятий критической инфраструктуры, ветеранам боевых действий и прошедшим военную службу.