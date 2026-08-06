Российские БПЛА за ночь уничтожили два пункта дислокации и гаубицу ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили два пункта временной дислокации, самоходную гаубицу «Богдана» и боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север», а их координаты переданы на командные пункты.

КУРСК, 6 авг – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили два пункта временной дислокации и самоходную гаубицу "Богдана" ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.