Российские БПЛА за ночь уничтожили два пункта дислокации и гаубицу ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили два пункта временной дислокации, самоходную гаубицу «Богдана» и боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север», а их координаты переданы на командные пункты.
КУРСК, 6 авг – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили два пункта временной дислокации и самоходную гаубицу "Богдана" ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV- дронов были уничтожены: 2 пункта временной дислокации, самоходная гаубица "Богдана" и боевая бронированная машина "Козак" ВСУ", – говорится в сообщении.
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