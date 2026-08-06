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Российские БПЛА за ночь уничтожили два пункта дислокации и гаубицу ВСУ - РИА Новости, 06.08.2026
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06:03 06.08.2026
Российские БПЛА за ночь уничтожили два пункта дислокации и гаубицу ВСУ

ВС России за ночь уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили два пункта временной дислокации, самоходную гаубицу «Богдана» и боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север», а их координаты переданы на командные пункты.
КУРСК, 6 авг – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили два пункта временной дислокации и самоходную гаубицу "Богдана" ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV- дронов были уничтожены: 2 пункта временной дислокации, самоходная гаубица "Богдана" и боевая бронированная машина "Козак" ВСУ", – говорится в сообщении.
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