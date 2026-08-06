В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты.

Во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу.

Стандартизация билетов поможет сократить число «серых» билетов и упростит пассажирам доказывание факта покупки и предъявление претензий.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации, рассказала РИА Новости член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

« "С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про "красивый дизайн", а про юридическую ясность и защиту прав пассажира", — рассказала она.

Так, во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу.

"Это означает, что документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади", — пояснила Доросева.

По ее словам, это поможет сократить число "серых" билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и, при необходимости, предъявлять претензии.