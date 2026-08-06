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В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт - РИА Новости, 06.08.2026
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01:10 06.08.2026 (обновлено: 02:19 06.08.2026)
В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт

Доросева: в России с 1 сентября стандартизируют билеты на общественный транспорт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет
Турникет - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты.
  • Во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу.
  • Стандартизация билетов поможет сократить число «серых» билетов и упростит пассажирам доказывание факта покупки и предъявление претензий.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации, рассказала РИА Новости член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.
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"С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про "красивый дизайн", а про юридическую ясность и защиту прав пассажира", — рассказала она.
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Так, во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу.
"Это означает, что документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади", — пояснила Доросева.
По ее словам, это поможет сократить число "серых" билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и, при необходимости, предъявлять претензии.
"Для нас принципиально, чтобы изменения работали в пользу пассажира: понятные документы, единые требования и меньше поводов для конфликтов - это прямое повышение качества транспортной услуги", — резюмировала член Общественного совета при Минтрансе.
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