В Ярославской области сбили 88 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области силами РЭБ и ПВО ликвидированы 88 вражеских беспилотников.
- Жертв и пострадавших нет, однако сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, есть повреждения личных автомобилей жителей региона.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы 88 вражеских беспилотников в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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"Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 88 беспилотников", - написал он в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что жертв и пострадавших нет, сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, есть повреждения личных автомобилей жителей региона.
"Московский проспект пока остается перекрытым. Там ведется ликвидация обломков БПЛА", - добавил губернатор.
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