В Ярославской области сбили 88 беспилотников

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы 88 вражеских беспилотников в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он уточнил, что жертв и пострадавших нет, сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, есть повреждения личных автомобилей жителей региона.