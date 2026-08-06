В Башкирии пенсионерку-байкершу оштрафовали за пьяную езду на мотоцикле

За управление транспортом в состоянии опьянения в отношении пенсионерки был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП. Помимо этого, выяснилось, что транспортное средство не состояло на государственном регистрационном учете, пенсионерка управляла им без шлема и страховки. По данным фактам она также привлечена к ответственности. Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку, добавил Севастьянов.