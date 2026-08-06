В Башкирии пенсионерку-байкершу оштрафовали за пьяную езду на мотоцикле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В башкирском Салавате сотрудники Госавтоинспекции составили протокол в отношении пенсионерки за пьяную езду.
- За рулем мотоцикла «ИЖ Юпитер-5» находилась 60-летняя жительница Салавата с признаками алкогольного опьянения, результат освидетельствования показал 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
- Пенсионерка также привлечена к ответственности за управление мотоциклом без регистрации, шлема и страховки.
УФА, 6 авг - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол в отношении пенсионерки в башкирском Салавате за пьяную езду на старом советском байке, сообщил начальник регионального ведомства Владимир Севастьянов.
По его словам, поздно вечером в селе Кузьминовка Федоровского района сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл "ИЖ Юпитер-5" с коляской.
"За рулем находилась 60-летняя жительница Салавата, имевшая явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал наличие 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе, что является нарушением установленной законом нормы", - рассказал Севастьянов.
За управление транспортом в состоянии опьянения в отношении пенсионерки был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП. Помимо этого, выяснилось, что транспортное средство не состояло на государственном регистрационном учете, пенсионерка управляла им без шлема и страховки. По данным фактам она также привлечена к ответственности. Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку, добавил Севастьянов.
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