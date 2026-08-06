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Балицкий рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.08.2026
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Балицкий рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС

Балицкий: разрушение Каховской ГЭС привело к росту солености Азовского моря

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Евгений Балицкий . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разрушение плотины и исчезновение Каховского водохранилища привели к росту солености Азовского моря.
  • Увеличение солености Азовского моря вызывает изменение биобаланса, включая появление медуз и влияние на рыбу, креветок и рачков.
  • Отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разрушение плотины и исчезновение Каховского водохранилища привело к росту солености Азовского моря и изменению биобаланса в нем, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Отсутствие (воды в Каховском водохранилище – ред), уже третий год отсутствие оросительной системы (через систему каналов от водохранилища – ред) очень сильно влияет на сельское хозяйство, на жизнь людей и на соленость Азовского моря. Потому что количество осадков, которое выпадало в Азовском море, приводило к тому, что в море должно быть около 7 промилле соли, а сейчас - порядка 11 промилле. Это приводит к тому, что к берегу подходят медузы. Это вызывает изменение всего биобаланса, это касается рыбы, креветки, рачков. Сельское хозяйство и море пострадали", - сказал Балицкий.
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Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками.
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