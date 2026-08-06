Краткий пересказ от РИА ИИ Разрушение плотины и исчезновение Каховского водохранилища привели к росту солености Азовского моря.

Увеличение солености Азовского моря вызывает изменение биобаланса, включая появление медуз и влияние на рыбу, креветок и рачков.

Отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разрушение плотины и исчезновение Каховского водохранилища привело к росту солености Азовского моря и изменению биобаланса в нем, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Отсутствие (воды в Каховском водохранилище – ред), уже третий год отсутствие оросительной системы (через систему каналов от водохранилища – ред) очень сильно влияет на сельское хозяйство, на жизнь людей и на соленость Азовского моря . Потому что количество осадков, которое выпадало в Азовском море, приводило к тому, что в море должно быть около 7 промилле соли, а сейчас - порядка 11 промилле. Это приводит к тому, что к берегу подходят медузы. Это вызывает изменение всего биобаланса, это касается рыбы, креветки, рачков. Сельское хозяйство и море пострадали", - сказал Балицкий

Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую область мелиорации и негативно влияет на климат региона, добавил он.