Рейтинг@Mail.ru
Армянская благотворительная организация выразила поддержку Гарегину II - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 06.08.2026 (обновлено: 00:34 06.08.2026)
Армянская благотворительная организация выразила поддержку Гарегину II

AGBU выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину II

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Армянский всеобщий благотворительный союз» (AGBU) выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину II на фоне уголовного преследования.
  • AGBU призвал отозвать обвинения против Гарегина II и шести епископов, считая их необоснованными.
  • Конфликт властей Армении и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей, в заключении находятся четыре высших иерарха церкви.
ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости. Крупнейшая и старейшая армянская благотворительная организация - "Армянский всеобщий благотворительный союз" (AGBU) - выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину II на фоне уголовного преследования патриарха.
"Армянский всеобщий благотворительный союз" выражает глубокую обеспокоенность в связи с преследованием руководства Армянской Церкви. Уголовное обвинение, выдвинутое правительством Республики Армения против Его Святейшества Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, а также шести епископов, возникшее на почве внутрицерковного вопроса, касающегося руководства епархией, ставит серьезные вопросы о свободе вероисповедания и уважении к верховенству закона", - говорится в заявлении.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Армении возбудили уголовное дело против католикоса Гарегина II
14 февраля, 17:01
AGBU призвал отозвать это обвинение, "не имеющее оснований ни в праве, ни в исторических традициях". "Как и прежде, AGBU готов сыграть конструктивную роль в урегулировании данной ситуации, если к нему поступят соответствующие обращения", - отмечается в заявлении.
В организации напомнили, что согласно конституции и национальным законам, Армения признает Армянскую апостольскую церковь в качестве Национальной Церкви, подтверждает ее право на самоуправление и защищает свободу вероисповедания. Соответственно, вопросы, касающиеся епископских должностей, должны надлежащим образом решаться в рамках канонического права и установленных процедур церкви.
"AGBU уважает демократически избранное правительство Армении, его политическую власть, а также конституцию и законы Республики Армения. В то же время AGBU остается непоколебимым в своем уважении к Армянской Церкви и ее руководству, избранному в соответствии с каноническим правом и церковной властью, а также к непреходящей роли Церкви в сохранении армянской идентичности во всем мире", - подчеркнули в союзе.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру - Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Дело заведено по статьям "Неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "Склонение к неисполнению судебного акта".
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Адвокат Гарегина II прокомментировал возбужденное против католикоса дело
30 января, 00:32
В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии". Вместе с главой Армянской апостольской церкви по делу проходят еще шестеро членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви.
Конфликт властей Армении и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Армянский всеобщий благотворительный союз был основан в 1906 году в Каире. В начале Второй мировой войны штаб-квартира организации была перенесена в Нью-Йорк. AGBU активно действует в 31 стране, поддерживает гуманитарные, культурные, образовательные, программы.
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу всех армян
20 февраля, 01:29
 
В миреАрменияКаир (город)Нью-Йорк (город)Гарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала