Армянская благотворительная организация выразила поддержку Гарегину II

Краткий пересказ от РИА ИИ «Армянский всеобщий благотворительный союз» (AGBU) выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину II на фоне уголовного преследования.

AGBU призвал отозвать обвинения против Гарегина II и шести епископов, считая их необоснованными.

Конфликт властей Армении и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей, в заключении находятся четыре высших иерарха церкви.

ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости. Крупнейшая и старейшая армянская благотворительная организация - "Армянский всеобщий благотворительный союз" (AGBU) - выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину II на фоне уголовного преследования патриарха.

"Армянский всеобщий благотворительный союз" выражает глубокую обеспокоенность в связи с преследованием руководства Армянской Церкви. Уголовное обвинение, выдвинутое правительством Республики Армения против Его Святейшества Гарегина II , Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, а также шести епископов, возникшее на почве внутрицерковного вопроса, касающегося руководства епархией, ставит серьезные вопросы о свободе вероисповедания и уважении к верховенству закона", - говорится в заявлении.

AGBU призвал отозвать это обвинение, "не имеющее оснований ни в праве, ни в исторических традициях". "Как и прежде, AGBU готов сыграть конструктивную роль в урегулировании данной ситуации, если к нему поступят соответствующие обращения", - отмечается в заявлении.

В организации напомнили, что согласно конституции и национальным законам, Армения признает Армянскую апостольскую церковь в качестве Национальной Церкви, подтверждает ее право на самоуправление и защищает свободу вероисповедания. Соответственно, вопросы, касающиеся епископских должностей, должны надлежащим образом решаться в рамках канонического права и установленных процедур церкви.

"AGBU уважает демократически избранное правительство Армении, его политическую власть, а также конституцию и законы Республики Армения. В то же время AGBU остается непоколебимым в своем уважении к Армянской Церкви и ее руководству, избранному в соответствии с каноническим правом и церковной властью, а также к непреходящей роли Церкви в сохранении армянской идентичности во всем мире", - подчеркнули в союзе.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру - Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Дело заведено по статьям "Неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "Склонение к неисполнению судебного акта".

В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии". Вместе с главой Армянской апостольской церкви по делу проходят еще шестеро членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви.

Конфликт властей Армении и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.