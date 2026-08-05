Аналитик рассказал, от чего зависит судьба мировых цен на золото

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива.
- Унция золота торгуется в диапазоне около 3950–4200 долларов, что свидетельствует о консолидации рынка в ожидании новых внешнеполитических сигналов.
- Международные финансовые институты не исключают роста стоимости унции до 4500 долларов к концу года и до 5000 долларов в первой половине 2027 года.
АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил РИА Новости экс-аналитик центробанка Турции Онур Дашдемир.
"Ключевым фактором для рынка золота остаются события вокруг Ормузского пролива. Пока сохраняется неопределенность, драгоценный металл продолжит оставаться активом-убежищем", — сказал Дашдемир.
По его словам, сейчас унция золота торгуется в диапазоне около 3950-4200 долларов, что свидетельствует о консолидации рынка в ожидании новых внешнеполитических сигналов.
Эксперт отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о прекращении ударов и начале переговоров с Ираном, а также возможное возобновление судоходства через Ормузский пролив способны оказать заметное влияние на котировки золота.
По словам Дашдемира, ряд международных финансовых институтов ожидает сохранения боковой динамики в ближайший месяц, однако к концу года не исключает роста стоимости унции до 4500 долларов, а в первой половине 2027 года — до 5000 долларов.
Эксперт добавил, что противоречивые заявления о ситуации на Ближнем Востоке усиливают нервозность на рынках и затрудняют прогнозирование дальнейшей динамики цен.
Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Любая эскалация в этом районе традиционно повышает спрос инвесторов на золото как защитный актив.