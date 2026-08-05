Аналитик рассказал, от чего зависит судьба мировых цен на золото

Краткий пересказ от РИА ИИ Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива.

Унция золота торгуется в диапазоне около 3950–4200 долларов, что свидетельствует о консолидации рынка в ожидании новых внешнеполитических сигналов.

Международные финансовые институты не исключают роста стоимости унции до 4500 долларов к концу года и до 5000 долларов в первой половине 2027 года.

АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил РИА Новости экс-аналитик центробанка Турции Онур Дашдемир.

"Ключевым фактором для рынка золота остаются события вокруг Ормузского пролива . Пока сохраняется неопределенность, драгоценный металл продолжит оставаться активом-убежищем", — сказал Дашдемир.

По его словам, сейчас унция золота торгуется в диапазоне около 3950-4200 долларов, что свидетельствует о консолидации рынка в ожидании новых внешнеполитических сигналов.

Эксперт отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о прекращении ударов и начале переговоров с Ираном, а также возможное возобновление судоходства через Ормузский пролив способны оказать заметное влияние на котировки золота.

По словам Дашдемира, ряд международных финансовых институтов ожидает сохранения боковой динамики в ближайший месяц, однако к концу года не исключает роста стоимости унции до 4500 долларов, а в первой половине 2027 года — до 5000 долларов.

Эксперт добавил, что противоречивые заявления о ситуации на Ближнем Востоке усиливают нервозность на рынках и затрудняют прогнозирование дальнейшей динамики цен.