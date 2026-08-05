В России при участии ФРТ обновлено свыше 4 тысяч объектов ЖКХ

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В России при участии Фонда развития территорий (ФРТ) модернизировано более 4,3 тысячи объектов ЖКХ, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета ФРТ Марат Хуснуллин.

"Одно из приоритетных направлений в деятельности Фонда развития территорий – модернизация коммунальной инфраструктуры. Благодаря комплексному подходу и использованию различных механизмов по всей стране обновлены более 4,3 тысячи объектов, включая более 7,7 тысячи километров коммунальных сетей. Это и котельные, и очистные сооружения, и водопроводные станции – вся инфраструктура, от которой зависит повседневный комфорт жизни. Внимание ФРТ сконцентрировано и на восстановлении воссоединенных регионов – из общего объема проделанной работы с 2022 года там обновлено 800 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 830 километров инженерных сетей", – приводит его слова пресс-служба ФРТ.

Как отмечается в сообщении, обновление систем ЖКХ ведется с помощью различных механизмов. Так, по трем программам модернизации ЖКХ с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния и федерального бюджета нарастающим итогом введено примерно 2,9 тысячи объектов, включая более 4,7 тысячи километров инженерных сетей. В рамках механизмов инфраструктурных кредитов модернизировано 644 объекта, из них более 2,2 тысячи километров сетей.

"С 2019 года расселено более 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, где проживали более 1 миллиона человек. Благодаря федеральным и региональным механизмам восстановлены права 262 тысяч обманутых дольщиков, при участии ФРТ построено более 5,3 миллиона квадратных метров жилья для пострадавших граждан. Завершено более 1 тысячи объектов и мероприятий с привлечением инфраструктурных кредитов – это школы, детские сады, дороги и многое другое, что непосредственно влияет на качество жизни", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Василия Купызина.