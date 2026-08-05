Рейтинг@Mail.ru
В России при участии ФРТ обновлено свыше 4 тысяч объектов ЖКХ - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 05.08.2026
В России при участии ФРТ обновлено свыше 4 тысяч объектов ЖКХ

При участии Фонда развития территорий обновлено свыше 4 тысяч объектов ЖКХ

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкИнженер работает со схемой строительства
Инженер работает со схемой строительства - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Инженер работает со схемой строительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В России при участии Фонда развития территорий (ФРТ) модернизировано более 4,3 тысячи объектов ЖКХ, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета ФРТ Марат Хуснуллин.
"Одно из приоритетных направлений в деятельности Фонда развития территорий – модернизация коммунальной инфраструктуры. Благодаря комплексному подходу и использованию различных механизмов по всей стране обновлены более 4,3 тысячи объектов, включая более 7,7 тысячи километров коммунальных сетей. Это и котельные, и очистные сооружения, и водопроводные станции – вся инфраструктура, от которой зависит повседневный комфорт жизни. Внимание ФРТ сконцентрировано и на восстановлении воссоединенных регионов – из общего объема проделанной работы с 2022 года там обновлено 800 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 830 километров инженерных сетей", – приводит его слова пресс-служба ФРТ.
Как отмечается в сообщении, обновление систем ЖКХ ведется с помощью различных механизмов. Так, по трем программам модернизации ЖКХ с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния и федерального бюджета нарастающим итогом введено примерно 2,9 тысячи объектов, включая более 4,7 тысячи километров инженерных сетей. В рамках механизмов инфраструктурных кредитов модернизировано 644 объекта, из них более 2,2 тысячи километров сетей.
"С 2019 года расселено более 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, где проживали более 1 миллиона человек. Благодаря федеральным и региональным механизмам восстановлены права 262 тысяч обманутых дольщиков, при участии ФРТ построено более 5,3 миллиона квадратных метров жилья для пострадавших граждан. Завершено более 1 тысячи объектов и мероприятий с привлечением инфраструктурных кредитов – это школы, детские сады, дороги и многое другое, что непосредственно влияет на качество жизни", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Василия Купызина.
Специалисты ФРТ также проводят мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе с помощью выездных проверок в регионы. По итогам шести месяцев 2026 года по всей стране капитально отремонтированы около 8,5 тысячи многоквартирных домов, в которых проживают 1,4 миллиона человек, и заменено более 5,3 тысячи лифтов, добавляется в сообщении.
Рабочий во время кровельных работ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ФРТ: в России изношено почти 1,5 млн элементов в домах
10 июня 2025, 18:44
 
ЖКХРоссияМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала