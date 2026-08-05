Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жара покинет Москву в начале второй декады августа.
- Похолодание в Москве прогнозируется во второй половине августа.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жара покинет Москву в начале второй декады августа, а похолодание прогнозируется во второй половине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в начале второй декады августа жара уйдет из Москвы, а температура в городе вернется к климатической норме.
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"Похолодание, я думаю, придет только во второй половине месяца", - рассказала Позднякова.