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Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара - РИА Новости, 05.08.2026
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22:38 05.08.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара

РИА Новости: синоптик заявила, что жара уйдет из Москвы во II половине августа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парк "Серебряный Бор" в Москве
Отдыхающая в парк Серебряный Бор в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающая в парк "Серебряный Бор" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жара покинет Москву в начале второй декады августа.
  • Похолодание в Москве прогнозируется во второй половине августа.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жара покинет Москву в начале второй декады августа, а похолодание прогнозируется во второй половине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в начале второй декады августа жара уйдет из Москвы, а температура в городе вернется к климатической норме.
«
"Похолодание, я думаю, придет только во второй половине месяца", - рассказала Позднякова.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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