Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жара покинет Москву в начале второй декады августа, а похолодание прогнозируется во второй половине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в начале второй декады августа жара уйдет из Москвы, а температура в городе вернется к климатической норме.