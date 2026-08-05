"Зловещий план". Ученые предложили шокирующее решение по спасению Земли

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты считают, что для спасения ресурсов планеты численность населения Земли необходимо уменьшить до четырех миллиардов человек.

За последние сто лет количество людей выросло до 8,3 миллиарда, а к концу нынешнего века может достичь 11,4 миллиарда, что приведет к катастрофическим последствиям.

Исследователи утверждают, что снижения рождаемости можно достичь без принуждения, предоставив женщинам право выбирать, сколько детей они хотят иметь.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Численность населения Земли необходимо уменьшить до четырех миллиардов человек, чтобы спасти ресурсы планеты, пишет Численность населения Земли необходимо уменьшить до четырех миллиардов человек, чтобы спасти ресурсы планеты, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов.

"Это может звучать как зловещий план коварного злодея, но ученые теперь утверждают, что для спасения планеты нам необходимо сократить население Земли вдвое", — говорится в публикации.

Отмечается, что за последние сто лет количество людей выросло до 8,3 миллиарда, а к концу нынешнего века может достичь отметки в 11,4 миллиарда человек при текущих тенденциях, что приведет к катастрофическим последствиям.

В статье говорится, что за последние пятьдесят лет выбросы углекислого газа увеличились в два раза, биоразнообразие мира сократилось более чем наполовину, потребление энергии утроилось, а добыча полезных ископаемых и применение пестицидов увеличились более чем в четыре раза.

"Если бы численность мирового населения удалось сократить в течение следующих двухсот лет, это помогло бы уменьшить нагрузку человечества на окружающую среду и обеспечить достаточное количество ресурсов для всех", — сообщается в материале.