Зеленский предположил, почему Запад сокращает поставки ракет ПВО Киеву

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский допустил, что сокращение поставок ракет ПВО от западных партнеров может быть сознательным методом давления на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам.

Ранее воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. За несколько дней до этого Зеленский признал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО.