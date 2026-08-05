Зеленский предположил, почему Запад сокращает поставки ракет ПВО Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил о троекратном сокращении поставок ракет ПВО от западных партнеров в текущем году по сравнению с прошлым годом.
- Зеленский допустил, что сокращение поставок ракет может быть сознательным методом давления на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам.
- Воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский допустил, что сокращение поставок ракет ПВО от западных партнеров может быть сознательным методом давления на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам.
В ходе заседания украинского Совета по национальной безопасности и оборон Зеленский заявил о троекратном сокращении поставок ракет ПВО от западных партнеров в текущем году по сравнению с прошлым годом.
"Возможно, это (сокращение поставок ракет ПВО - ред.) политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого", - заявил Зеленский на заседании.
Ранее воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. За несколько дней до этого Зеленский признал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО.
Минобороны РФ ранее сообщило, что ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.
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