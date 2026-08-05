В Госдуме заподозрили, что партию "Яблоко" финансируют из-за рубежа

"(Партия "Яблоко" - ред.) финансируется, скорее всего, из-за рубежа, подозреваю, что структурами беглого олигарха (Михаила) Ходорковского* или кем-то из той же плеяды антироссийских деятелей, наживавшихся на приватизации народного имущества", - сказал Журавлев РИА Новости.

По его мнению, партия ведет себя как "мелкий жулик". "Мухлюет с документами, лишь бы заграбастать себе хоть небольшой кусочек власти. Уверен, что этого у "Яблока" не получится, люди у нас уже отлично понимают, кто друг, а кто враг и предатель", - заключил депутат.