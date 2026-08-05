Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заподозрили, что партию "Яблоко" финансируют из-за рубежа - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
20:07 05.08.2026 (обновлено: 20:28 05.08.2026)
В Госдуме заподозрили, что партию "Яблоко" финансируют из-за рубежа

РИА Новости: Журавлев заявил, что "Яблоко" может финансироваться из-за рубежа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Яблоко"
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Яблоко". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заподозрил, что партия "Яблоко" финансируется из-за рубежа.
  • По мнению депутата, "Яблоко" занимается подрывной деятельностью — выступает против присоединения Крыма и СВО.
  • Журавлев выразил удивление, что партия "Яблоко" до сих пор не признана в России иноагентом.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заподозрил, что партия "Яблоко", скорее всего, финансируется из-за рубежа.
«

"(Партия "Яблоко" - ред.) финансируется, скорее всего, из-за рубежа, подозреваю, что структурами беглого олигарха (Михаила) Ходорковского* или кем-то из той же плеяды антироссийских деятелей, наживавшихся на приватизации народного имущества", - сказал Журавлев РИА Новости.

По мнению депутата, "Яблоко" сознательно и последовательно занимается подрывной деятельностью - выступает против присоединения Крыма и СВО.
"Удивительно, что партия "Яблоко" до сих пор не признана в России иноагентом", - отметил Журавлев.
По его мнению, партия ведет себя как "мелкий жулик". "Мухлюет с документами, лишь бы заграбастать себе хоть небольшой кусочек власти. Уверен, что этого у "Яблока" не получится, люди у нас уже отлично понимают, кто друг, а кто враг и предатель", - заключил депутат.
* Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Председатель Всероссийской политической партии Родина Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Партия "Яблоко" не достойна избираться в Госдуму, заявил Журавлев
Вчера, 18:29
 
Выборы в Государственную думуРеспублика КрымРоссияАлексей ЖуравлевЯблокоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала