Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заподозрил, что партия "Яблоко" финансируется из-за рубежа.
- По мнению депутата, "Яблоко" занимается подрывной деятельностью — выступает против присоединения Крыма и СВО.
- Журавлев выразил удивление, что партия "Яблоко" до сих пор не признана в России иноагентом.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заподозрил, что партия "Яблоко", скорее всего, финансируется из-за рубежа.
«
"(Партия "Яблоко" - ред.) финансируется, скорее всего, из-за рубежа, подозреваю, что структурами беглого олигарха (Михаила) Ходорковского* или кем-то из той же плеяды антироссийских деятелей, наживавшихся на приватизации народного имущества", - сказал Журавлев РИА Новости.
"Удивительно, что партия "Яблоко" до сих пор не признана в России иноагентом", - отметил Журавлев.
По его мнению, партия ведет себя как "мелкий жулик". "Мухлюет с документами, лишь бы заграбастать себе хоть небольшой кусочек власти. Уверен, что этого у "Яблока" не получится, люди у нас уже отлично понимают, кто друг, а кто враг и предатель", - заключил депутат.
* Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.