Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал партию "Яблоко" национальными предателями.
- По мнению Журавлева, иностранных агентов, которые присутствуют в партии "Яблоко", нужно "гнать поганой метлой" из избирательной кампании.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал партию "Яблоко" национальными предателями, которых, как он считает, нужно "гнать" из избирательной кампании.
Он подчеркнул, что в партии присутствуют иностранные агенты, а их, по его мнению, нужно "гнать поганой метлой" из избирательной кампании.