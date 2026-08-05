Депутат Журавлев назвал партию "Яблоко" предателями

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал партию "Яблоко" национальными предателями, которых, как он считает, нужно "гнать" из избирательной кампании.

Он подчеркнул, что в партии присутствуют иностранные агенты, а их, по его мнению, нужно "гнать поганой метлой" из избирательной кампании.