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Депутат Журавлев назвал партию "Яблоко" предателями - РИА Новости, 05.08.2026
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19:02 05.08.2026
Депутат Журавлев назвал партию "Яблоко" предателями

Депутат Журавлев назвал партию "Яблоко" национальными предателями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал партию "Яблоко" национальными предателями.
  • По мнению Журавлева, иностранных агентов, которые присутствуют в партии "Яблоко", нужно "гнать поганой метлой" из избирательной кампании.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал партию "Яблоко" национальными предателями, которых, как он считает, нужно "гнать" из избирательной кампании.
"Они пудрят мозги избирателям, партия "Яблоко" делает это. Мы в конкурентной борьбе, я ко всем могу какие-то претензии предъявить, но такого, чтобы какие-то были национальные предатели, такой партии нет, кроме партии "Яблоко", - сказал Журавлев журналистам.
Он подчеркнул, что в партии присутствуют иностранные агенты, а их, по его мнению, нужно "гнать поганой метлой" из избирательной кампании.
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