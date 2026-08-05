Рейтинг@Mail.ru
Партия "Яблоко" не достойна избираться в Госдуму, заявил Журавлев - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
18:29 05.08.2026 (обновлено: 22:41 05.08.2026)
Партия "Яблоко" не достойна избираться в Госдуму, заявил Журавлев

Депутат Журавлев: "Яблоко" хочет развалить страну и не достойно избираться в ГД

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Яблоко"
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Яблоко". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по обороне Журавлев заявил, что партия "Яблоко" не достойна участвовать в предстоящих выборах.
  • По его мнению, в ней состоят национальные предатели, нарушившие все мыслимые и немыслимые законы.
  • Их цель — любым способом ворваться во власть, чтобы развалить страну, уверен депутат
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Партия "Яблоко" не достойна избираться в Госдуму, заявил РИА Новости председатель "Родины" и первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.
"Это подлые люди, которые любым способом хотят ворваться во власть, внести туда свою повестку: быстрее сдаваться, капитулировать, развал страны, которого они пытались добиться с 90-х годов", — сказал он.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ЦИК нашел ошибки в документах партии "Яблоко"
6 июля, 20:23
По его мнению, эта партия уже нарушила все мыслимые и немыслимые законы, а допуск "национальных предателей" к участию дискредитирует сами выборы. Он подчеркнул, что в ней присутствуют в том числе иностранные агенты, а ее руководство последовательно выступает против СВО и присоединения Крыма.
"Финансируется, скорее всего, из-за рубежа, подозреваю, что структурами беглого олигарха Ходорковского* или кем-то из той же плеяды антироссийских деятелей, наживавшихся на приватизации народного имущества", — добавил Журавлев.
В свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать правовую оценку деятельности "Яблока". По его словам, все годы существования партия последовательно "сдавала и продавала" Россию Западу.
Путин на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Путин обсудил с Памфиловой подготовку к выборам в Госдуму
Вчера, 18:17
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва будут проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл их важнейшим внутриполитическим событием.
Ранее в среду в Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем партий в бюллетене. Первые три строчки займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с восьмого по 11-й заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
* Признан иноагентом в России, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Выборы депутатов Госдумы
Все о выборах депутатов Госдумы
20 июля, 14:45
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАлексей ЖуравлевЯблокоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала