Партия "Яблоко" не достойна избираться в Госдуму, заявил Журавлев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по обороне Журавлев заявил, что партия "Яблоко" не достойна участвовать в предстоящих выборах.
- По его мнению, в ней состоят национальные предатели, нарушившие все мыслимые и немыслимые законы.
- Их цель — любым способом ворваться во власть, чтобы развалить страну, уверен депутат
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Партия "Яблоко" не достойна избираться в Госдуму, заявил РИА Новости председатель "Родины" и первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.
"Это подлые люди, которые любым способом хотят ворваться во власть, внести туда свою повестку: быстрее сдаваться, капитулировать, развал страны, которого они пытались добиться с 90-х годов", — сказал он.
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По его мнению, эта партия уже нарушила все мыслимые и немыслимые законы, а допуск "национальных предателей" к участию дискредитирует сами выборы. Он подчеркнул, что в ней присутствуют в том числе иностранные агенты, а ее руководство последовательно выступает против СВО и присоединения Крыма.
"Финансируется, скорее всего, из-за рубежа, подозреваю, что структурами беглого олигарха Ходорковского* или кем-то из той же плеяды антироссийских деятелей, наживавшихся на приватизации народного имущества", — добавил Журавлев.
В свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать правовую оценку деятельности "Яблока". По его словам, все годы существования партия последовательно "сдавала и продавала" Россию Западу.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва будут проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл их важнейшим внутриполитическим событием.
Ранее в среду в Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем партий в бюллетене. Первые три строчки займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с восьмого по 11-й заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
* Признан иноагентом в России, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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