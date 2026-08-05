Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по обороне Журавлев заявил, что партия "Яблоко" не достойна участвовать в предстоящих выборах.

По его мнению, в ней состоят национальные предатели, нарушившие все мыслимые и немыслимые законы.

Их цель — любым способом ворваться во власть, чтобы развалить страну, уверен депутат

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Партия "Яблоко" не достойна избираться в Госдуму, заявил РИА Новости председатель "Родины" и первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

"Это подлые люди, которые любым способом хотят ворваться во власть, внести туда свою повестку: быстрее сдаваться, капитулировать, развал страны, которого они пытались добиться с 90-х годов", — сказал он.

По его мнению, эта партия уже нарушила все мыслимые и немыслимые законы, а допуск "национальных предателей" к участию дискредитирует сами выборы. Он подчеркнул, что в ней присутствуют в том числе иностранные агенты, а ее руководство последовательно выступает против СВО и присоединения Крыма.

"Финансируется, скорее всего, из-за рубежа, подозреваю, что структурами беглого олигарха Ходорковского* или кем-то из той же плеяды антироссийских деятелей, наживавшихся на приватизации народного имущества", — добавил Журавлев.

В свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать правовую оценку деятельности "Яблока". По его словам, все годы существования партия последовательно "сдавала и продавала" Россию Западу.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва будут проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл их важнейшим внутриполитическим событием.

Ранее в среду в Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем партий в бюллетене. Первые три строчки займут " Единая Россия ", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с восьмого по 11-й заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".