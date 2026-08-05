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Wildberries опроверг слухи о переносе основных складов за пределы России - РИА Новости, 05.08.2026
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17:19 05.08.2026
Wildberries опроверг слухи о переносе основных складов за пределы России

Wildberries не планирует переносить логистические мощности за пределы России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России.
  • Строительство складских объектов компании ведется в плановом режиме, а работа по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия продолжается.
  • Логистический хаб Wildberries в индустриальном парке "Великий камень" в Минске запущен в тестовом режиме и поэтапно наращивает свои мощности.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Wildberries не переносит основные логистические мощности компании за пределы России, при этом строительство объектов за пределами страны ведется в плановом режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Строительство наших складских объектов ведется в плановом режиме. Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что системная работа по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия ведется, однако сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы.
Логистический хаб Wildberries в индустриальном парке "Великий камень" в Минске был запущен в эксплуатацию в тестовом режиме в конце мая для отработки всех бизнес-процессов, рассказали в компании. Сейчас он поэтапно наращивает свои мощности. "Мы последовательно разворачиваем работу блоков и поступательно движемся к полному выходу объекта в эксплуатацию", - заявили в пресс-службе.
Там также напомнили, что логистическая инфраструктура Wildberries в стране представлена, в том числе, сетью сортировочных центров. В ближайшее время компания планирует расширить географию приема товаров по модели FBS не только в фирменных, но и в партнерских пунктах выдачи заказов.
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