Wildberries опроверг слухи о переносе основных складов за пределы России

Краткий пересказ от РИА ИИ Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России.

Строительство складских объектов компании ведется в плановом режиме, а работа по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия продолжается.

Логистический хаб Wildberries в индустриальном парке "Великий камень" в Минске запущен в тестовом режиме и поэтапно наращивает свои мощности.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Wildberries не переносит основные логистические мощности компании за пределы России, при этом строительство объектов за пределами страны ведется в плановом режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

"Строительство наших складских объектов ведется в плановом режиме. Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что системная работа по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия ведется, однако сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы.

Логистический хаб Wildberries в индустриальном парке "Великий камень" в Минске был запущен в эксплуатацию в тестовом режиме в конце мая для отработки всех бизнес-процессов, рассказали в компании. Сейчас он поэтапно наращивает свои мощности. "Мы последовательно разворачиваем работу блоков и поступательно движемся к полному выходу объекта в эксплуатацию", - заявили в пресс-службе.