В сортировочном центре Wildberries под Тулой временно ограничили поставки

Краткий пересказ от РИА ИИ На территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области упал БПЛА, возникло возгорание, пострадал один человек.

Прием текущих поставок в сортировочный центр временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прием текущих поставок в сортировочный центр Wildberries в Тульской области временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, сообщили в пресс-службе компании.

"Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.