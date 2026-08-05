В сортировочном центре Wildberries под Тулой временно ограничили поставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области упал БПЛА, возникло возгорание, пострадал один человек.
- Прием текущих поставок в сортировочный центр временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прием текущих поставок в сортировочный центр Wildberries в Тульской области временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек.
"Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Кроме того, согласно сообщению, на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.
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