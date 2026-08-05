По его словам, всего над областью уничтожили 107 украинских беспилотников.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.