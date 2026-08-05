Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории склада Wildberries в Тульской области произошло возгорание после падения дрона, сообщил Миляев.
- По предварительным данным, пострадал один человек.
- Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На территории склада Wildberries в Тульской области произошло возгорание после падения дрона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"На месте работают оперативные службы. <...> По предварительной информации, погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он на платформе "Макс".
Кроме того, повреждены два многоквартирных домах в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе, добавил глава региона.
По его словам, всего над областью уничтожили 107 украинских беспилотников.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18