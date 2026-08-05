Пожар в центре Wildberries под Тулой локализовали

В среду утром глава Тульской области заявил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. В пресс-службе компании объявили об ограничении приема текущих поставок в сортировочный центр. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).