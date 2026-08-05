Пожар в центре Wildberries под Тулой локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области произошел пожар после падения БПЛА, пострадал один человек.
- Пожар в сортировочном центре Wildberries локализован, идет проливка конструкций.
ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В среду утром глава Тульской области заявил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. В пресс-службе компании объявили об ограничении приема текущих поставок в сортировочный центр. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).
"О ситуации в сортировочном центре Wildberries... … В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций", - написал Миляев в своем аккаунте в мессенджере "Макс".
Он добавил, что экологическая ситуация находится на контроле. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.