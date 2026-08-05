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Пожар в центре Wildberries под Тулой локализовали - РИА Новости, 05.08.2026
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11:16 05.08.2026 (обновлено: 11:31 05.08.2026)
Пожар в центре Wildberries под Тулой локализовали

Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области произошел пожар после падения БПЛА, пострадал один человек.
  • Пожар в сортировочном центре Wildberries локализован, идет проливка конструкций.
ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Алексине Тульской области локализован, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В среду утром глава Тульской области заявил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. В пресс-службе компании объявили об ограничении приема текущих поставок в сортировочный центр. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).
"О ситуации в сортировочном центре Wildberries... … В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций", - написал Миляев в своем аккаунте в мессенджере "Макс".
Он добавил, что экологическая ситуация находится на контроле. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.
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