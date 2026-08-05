Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Воздушная тревога звучала в частях Николаевской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областей Украины.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в частях Николаевской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областей Украины.
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