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Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве в Хельсинки - РИА Новости, 05.08.2026
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Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
18:46 05.08.2026
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве в Хельсинки

Участок на выборах в Госдуму откроется в посольстве России в Финляндии

© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание Посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную думу в посольстве России в Хельсинки 20 сентября 2026 года.
  • Для голосования необходимо лично посетить избирательный участок с действующим заграничным паспортом.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную думу в посольстве России в Хельсинки, сообщили в диппредставительстве.
"На территории Финляндии голосование будет проходить 20 сентября 2026 года на избирательном участке №8304 в посольстве России в Хельсинки", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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Участок будет открыт с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), уточнили в посольстве.
Дипломаты напомнили, что в голосовании смогут принять участие граждане РФ, которым исполнилось 18 лет.
"Для того чтобы отдать свой голос, необходимо лично посетить избирательный участок и предъявить действующий заграничный паспорт", - рассказали в дипмиссии.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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