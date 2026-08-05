Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве в Хельсинки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную думу в посольстве России в Хельсинки 20 сентября 2026 года.
- Для голосования необходимо лично посетить избирательный участок с действующим заграничным паспортом.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную думу в посольстве России в Хельсинки, сообщили в диппредставительстве.
Участок будет открыт с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), уточнили в посольстве.
Дипломаты напомнили, что в голосовании смогут принять участие граждане РФ, которым исполнилось 18 лет.
"Для того чтобы отдать свой голос, необходимо лично посетить избирательный участок и предъявить действующий заграничный паспорт", - рассказали в дипмиссии.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.