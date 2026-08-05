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Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве в Хельсинки

Краткий пересказ от РИА ИИ Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную думу в посольстве России в Хельсинки 20 сентября 2026 года.

Для голосования необходимо лично посетить избирательный участок с действующим заграничным паспортом.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную думу в посольстве России в Хельсинки, сообщили в диппредставительстве.

"На территории Финляндии голосование будет проходить 20 сентября 2026 года на избирательном участке №8304 в посольстве России в Хельсинки", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Участок будет открыт с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), уточнили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что в голосовании смогут принять участие граждане РФ, которым исполнилось 18 лет.

"Для того чтобы отдать свой голос, необходимо лично посетить избирательный участок и предъявить действующий заграничный паспорт", - рассказали в дипмиссии.