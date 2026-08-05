Памфилова назвала число зарегистрированных кандидатов на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 3103 кандидатов от партий зарегистрировано на выборы в Госдуму РФ.

Около 26% зарегистрированных кандидатов — женщины.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 3,1 тысячи кандидатов от партий зарегистрировано кандидатами на выборы в Госдуму РФ, треть из них - женщины, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

« "Так вот, 3103 человека из партий зарегистрировано. Из них примерно треть - это женщины, две трети - мужчины", - сказала Памфилова главе государства.

По ее словам, около 26% зарегистрированных кандидатов - это женщины.