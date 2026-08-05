Памфилова назвала число зарегистрированных кандидатов на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 3103 кандидатов от партий зарегистрировано на выборы в Госдуму РФ.
- Около 26% зарегистрированных кандидатов — женщины.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 3,1 тысячи кандидатов от партий зарегистрировано кандидатами на выборы в Госдуму РФ, треть из них - женщины, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.
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"Так вот, 3103 человека из партий зарегистрировано. Из них примерно треть - это женщины, две трети - мужчины", - сказала Памфилова главе государства.
По ее словам, около 26% зарегистрированных кандидатов - это женщины.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.