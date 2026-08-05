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Путин убежден, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
18:28 05.08.2026 (обновлено: 19:35 05.08.2026)
Путин убежден, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле. 5 августа 2026
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле. 5 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
  • В Центральной избирательной комиссии РФ прошла жеребьевка по определению порядка размещения партий в избирательном бюллетене: первые три строчки займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
Глава государства в среду провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Памфилова назвала число зарегистрированных кандидатов на выборы в Госдуму
Вчера, 18:40
"Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это", - сказал президент.
В среду в Центральной избирательной комиссии РФ прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
"От легитимности этой власти зависит единство нашего общества", - подчеркнул он.
В среду в Центральной избирательной комиссии РФ прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
Жеребьевка определения порядка размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
ЦИК провел жеребьевку по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму
Вчера, 12:28
 
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