Путин убежден, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

"Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это", - сказал президент.

В среду в Центральной избирательной комиссии РФ прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".