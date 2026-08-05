Путин убежден, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
- В Центральной избирательной комиссии РФ прошла жеребьевка по определению порядка размещения партий в избирательном бюллетене: первые три строчки займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
Глава государства в среду провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.
"Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это", - сказал президент.
В среду в Центральной избирательной комиссии РФ прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
"От легитимности этой власти зависит единство нашего общества", - подчеркнул он.
В среду в Центральной избирательной комиссии РФ прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".