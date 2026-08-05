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Герой России Головин рассказал, зачем идет на выборы в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2026
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15:07 05.08.2026 (обновлено: 15:09 05.08.2026)
Герой России Головин рассказал, зачем идет на выборы в Госдуму

Герой России Головин назвал участие в выборах ответственностью перед людьми

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Головин
Владислав Головин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Головин, представитель «Единой России» на выборах в Госдуму и Герой РФ, считает участие в выборах депутатов ответственностью перед россиянами, боевыми товарищами и мамой.
  • Головин подчеркнул, что «Единая Россия» при формировании программы определит ключевые точки, которым нужно уделить особое внимание.
МОСКВА, 5 авг РИА Новости. Представитель федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой РФ Владислав Головин рассказал, что для него участие в выборах депутатов — это ответственность перед россиянами, боевыми товарищами и мамой.
"Участие (в выборах депутатов Госдумы от "Единой России" — ред.) — это ответственность перед людьми, перед моими боевыми товарищами, перед молодежью, перед мамой моей, а она у меня педагог, а значит, и перед всеми педагогами", — сказал Головин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Жеребьевка определения порядка размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
ЦИК провел жеребьевку по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму
Вчера, 12:28
Он подчеркнул, что "Единая Россия" при формировании программы определит те точки, которым необходимо уделить особое внимание.
Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Подписание соглашения о сотрудничестве по наблюдению за выборами в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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4 августа, 12:10
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФЕдиная РоссияЯблоко
 
 
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