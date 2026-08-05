Герой России Головин рассказал, зачем идет на выборы в Госдуму

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Представитель федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой РФ Владислав Головин рассказал, что для него участие в выборах депутатов — это ответственность перед россиянами, боевыми товарищами и мамой.

"Участие (в выборах депутатов Госдумы от "Единой России" — ред.) — это ответственность перед людьми, перед моими боевыми товарищами, перед молодежью, перед мамой моей, а она у меня педагог, а значит, и перед всеми педагогами", — сказал Головин, отвечая на вопрос РИА Новости.