Герой России Головин рассказал, зачем идет на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владислав Головин, представитель «Единой России» на выборах в Госдуму и Герой РФ, считает участие в выборах депутатов ответственностью перед россиянами, боевыми товарищами и мамой.
- Головин подчеркнул, что «Единая Россия» при формировании программы определит ключевые точки, которым нужно уделить особое внимание.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Представитель федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой РФ Владислав Головин рассказал, что для него участие в выборах депутатов — это ответственность перед россиянами, боевыми товарищами и мамой.
"Участие (в выборах депутатов Госдумы от "Единой России" — ред.) — это ответственность перед людьми, перед моими боевыми товарищами, перед молодежью, перед мамой моей, а она у меня педагог, а значит, и перед всеми педагогами", — сказал Головин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он подчеркнул, что "Единая Россия" при формировании программы определит те точки, которым необходимо уделить особое внимание.
Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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