В Белгородской области два человека пострадали при ударах ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области два человека пострадали в результате ударов ВСУ.
- Повреждения зафиксированы в городе Шебекино, в хуторе Семейный и в селе Дунайка.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
Уточняется, что в Шебекино при взрыве БПЛА ранен боец "Орлана". Его со множественными осколочными ранениями бедер и коленного сустава доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, по данным оперштаба, в поселке Маслова Пристань при ударе БПЛА по автомобилю ранен мужчина. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой. Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжит амбулаторно.
Отмечается, что повреждения зафиксированы в городе Шебекино, в хуторе Семейный и в селе Дунайка.
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