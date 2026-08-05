В Белгородской области два человека пострадали при ударах ВСУ

Кроме того, по данным оперштаба, в поселке Маслова Пристань при ударе БПЛА по автомобилю ранен мужчина. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой. Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжит амбулаторно.