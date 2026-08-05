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ВСУ используют мирных киевлян как живой щит, рассказали в подполье - РИА Новости, 05.08.2026
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21:49 05.08.2026
ВСУ используют мирных киевлян как живой щит, рассказали в подполье

Лебедев: ВСУ используют мирных киевлян как живой щит, размещая ПВО у домов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ используют мирных жителей в качестве "живого щита", размещая средства ПВО рядом с жилыми домами в Киеве, сообщил координатор пророссийского подполья Лебедев.
  • Жительница Киева описала звуки пуска ракеты ПВО как громкий взрыв, за которым следовали дребезжание, лязг и скрежет.
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ продолжают использовать мирных жителей в качестве "живого щита", размещая средства ПВО рядом с жилыми домами в Киеве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев переслал РИА Новости сообщение жительницы Софиевской Борщаговки.
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"ПВОшники размещены у нас за жилыми домами, и звук всегда идет из одной точки, и сегодня ночью - не исключение. Дом вибрировал, тряслись окна, двери, лифт, кое-где сыпалась штукатурка", - сказала жительница Киева.
Она добавила, что звук пуска ракеты ПВО напоминал громкий взрыв, после которого были слышны дребезжание, лязг и скрежет. По ее словам, этот звук можно сравнить с ударами двух крышек больших кастрюль.
Ранее Минобороны России сообщило, что утром российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, которые, по данным ведомства, использовались для хранения, доставки вооружения и грузов военного назначения, а также производства и распределения беспилотников.
МО РФ, а также российские дипломаты ранее неоднократно отмечали, что Украина размещает ПВО в жилых кварталах, используя их жителей в качестве "живого щита".
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