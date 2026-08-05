Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ используют мирных жителей в качестве "живого щита", размещая средства ПВО рядом с жилыми домами в Киеве, сообщил координатор пророссийского подполья Лебедев.

Жительница Киева описала звуки пуска ракеты ПВО как громкий взрыв, за которым следовали дребезжание, лязг и скрежет.

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ продолжают использовать мирных жителей в качестве "живого щита", размещая средства ПВО рядом с жилыми домами в Киеве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев переслал РИА Новости сообщение жительницы Софиевской Борщаговки.

"ПВОшники размещены у нас за жилыми домами, и звук всегда идет из одной точки, и сегодня ночью - не исключение. Дом вибрировал, тряслись окна, двери, лифт, кое-где сыпалась штукатурка", - сказала жительница Киева

Она добавила, что звук пуска ракеты ПВО напоминал громкий взрыв, после которого были слышны дребезжание, лязг и скрежет. По ее словам, этот звук можно сравнить с ударами двух крышек больших кастрюль.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, которые, по данным ведомства, использовались для хранения, доставки вооружения и грузов военного назначения, а также производства и распределения беспилотников.