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В Белгородской области два человека пострадали в результате удара ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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21:32 05.08.2026 (обновлено: 21:39 05.08.2026)
В Белгородской области два человека пострадали в результате удара ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали в результате украинского удара

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Архангельское Шебекинского округа при детонации БПЛА ранен мужчина.
  • В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника ранение получила женщина.
  • Оба пострадавших были госпитализированы в больницы Белгорода после оказания первой помощи.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских БПЛА на Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В селе Архангельское Шебекинского округа при детонации БПЛА на территории частного домовладения ранен мужчина... В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника около автомобиля ранение получила женщина", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавшего мужчину с осколочными ранениями лица и голени доставили в Шебекинскую ЦРБ, а после оказания помощи госпитализировали в Белгородскую больницу.
В оперштабе добавили, что пострадавшую женщину с осколочными ранениями предплечья и волосистой части головы ее супруг доставил в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи ее перевезли в городскую больницу Белгорода.
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