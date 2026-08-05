В Белгородской области два человека пострадали в результате удара ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Архангельское Шебекинского округа при детонации БПЛА ранен мужчина.
- В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника ранение получила женщина.
- Оба пострадавших были госпитализированы в больницы Белгорода после оказания первой помощи.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских БПЛА на Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В селе Архангельское Шебекинского округа при детонации БПЛА на территории частного домовладения ранен мужчина... В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника около автомобиля ранение получила женщина", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавшего мужчину с осколочными ранениями лица и голени доставили в Шебекинскую ЦРБ, а после оказания помощи госпитализировали в Белгородскую больницу.
В оперштабе добавили, что пострадавшую женщину с осколочными ранениями предплечья и волосистой части головы ее супруг доставил в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи ее перевезли в городскую больницу Белгорода.